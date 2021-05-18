В партии Саакашвили нашли в могиле Грибоедова в Тбилиси политические интересы России

Один из лидеров оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения», экс-президент Нацбанка Грузии Роман Гоциридзе объяснил, почему РФ не ставит вопрос о перезахоронении из Грузии останков Александра Грибоедова, информирует корреспондент ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Почему русские не забирают Грибоедова с Мтацминды (Святая гора в центре Тбилиси)? Потому что им политически выгодно, чтобы он был здесь», – считает Гоциридзе.

Так он прокомментировал решение властей Грузии перезахоронить останки грузинского генерала Георгия Квинитадзе, командующего войсками Грузинской Демократической Республики в войне против Советской РФ в 1921 году, из Франции в Тбилиси. 26 мая, в День независимости, останки генерала будут погребены в пантеоне писателей и общественных деятелей на тбилисской горе Мтацминда (Святая гора). Генерал-майор участвовал в русско-японской и Первой мировой войнах, был награжден различными медалями и орденами, в том числе Святого Георгия 4-й степени.

По мнению Гоциридзе, подобные процедуры перезахоронения вовсе не означают, что отдается больше уважения ушедшим из жизни.

В июне 1829 года убитый религиозными фанатиками в Персии Грибоедов был похоронен на горе Мтацминда. На могильной плите его вдова Нина Чавчавадзе распорядилась выбить строки: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!».