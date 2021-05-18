 

У жителей Азербайджана появилась возможность привиться «Спутником V»

18.05.2021, 6:08, Новости дня
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Вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» начинается в Азербайджане, сообщают информационные агентства.

Накануне минздрав страны объявил о начале применения «Спутника V». Воспользоваться российским препаратом может любой житель Азербайджана старше 18 лет, если у него нет противопоказаний. На первом этапе вакцинация «Спутником V» начнется в Бакинском оздоровительном центре, передает ТАСС.

Напомним, 2 мая в Азербайджан поступила первая партия «Спутника V». В марте минздрав Азербайджана зарегистрировал российскую вакцину для применения в стране. РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутник V» и AstraZeneca в Азербайджане. 



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