Грязные обвинения, бегство в США и возвращение на родину: как сложилась жизнь звезды сериала “Секрет тропиканки”

Глория Пирес родилась в Рио-де-Жанейро 23 августа 1963 года

в семье звезды театра и кино Антониу Карлуса Пиреса. Детство Глории прошло за кулисами,

ее дебют на экране состоялся в пятилетнем возрасте – в сериале “Маленькая

сирота”.

Режиссерам и продюсерам нравилась яркая внешность Глории

Пирес. Актриса никогда не была классической красавицей, однако всегда

выделялась в толпе. По словам Глории, всему виной индейские корни. Прапрабабушка

Пирес по материнской линии была чистокровной индеанкой, поэтому раз в поколение

кто-нибудь из потомков этой женщины наследует черты лица коренного жителя Америки.

Популярность в Бразилии Глория Пирес обрела после выхода на

экраны сериала “Все дозволено”. На постсоветском пространстве актрису

узнали благодаря работе в ленте “Секрет тропиканки”. В картине

знаменитость сыграла сестер-близнецов – скромницу Рут и амбициозную Ракел.

Пирес проделала большую работу, чтобы сделать

близнецов-героинь максимально непохожими друг на друга. Артистке пришлось побеседовать

с огромным количеством двойняшек. Глория записывала близнецов на видео и

внимательно изучала получившиеся кадры. На площадке Пирес использовала ряд

хитростей. “Моя шевелюра была покрашена так, что, когда я делала прямой

пробор, – у них был один оттенок, на косой – совсем другой”, – признавалась

Глория. Также знаменитость научилась изменять тембр своего голоса. В образе Ракел

она говорила низко и томно.

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Следующая заметная роль Пирес – Нисса в “Жестоком ангеле”. После съемок в этой теленовелле Глории пришлось сделать

значительный перерыв в карьере. Дело в том, что в прессе появились грязные слухи

о ее семье. СМИ обвинили мужа артистки в приставаниях к ее 15-летней дочери от первого

брака. Глория Пирес подала в суд на человека, распустившего сплетни, и выиграла

дело. К сожалению, остановить поток негатива звезда “Тропиканки” не

смогла. Артистке и ее близким пришлось бежать в США.

В 1999 году Глория Пирес была вынуждена вернуться в Бразилию.

Актриса наладила быт в Лос-Анджелесе и не хотела вновь переезжать, однако ее

связывал жесткий контракт с компанией Globo. Телевизионщики желали видеть Пирес

в новом проекте и требовали от нее выполнения обязательств. Актрисе пришлось

подчиниться. Глория Пирес живет в Рио-де-Жанейро по сей день, продолжает сниматься

в мыльных операх, занимается благотворительностью.

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В 2018-м Глория Пирес развелась со вторым мужем –

музыкантом Орландо Мораисом. В этом браке у знаменитости родились две дочки и

сын – Антония, Ана и Бенто. Отметим, что у Глории

Пирес есть наследница от первого брака – Клео. Биологическим отцом старшего отпрыска актрисы является певец Фабио Жуниора. Отношения вокалиста и звезды “Тропикантки” были очень короткими. Интересно, что все три дочери Глории Пирес посвятили жизнь

актерству.

Пирес активно ведет аккаунт в “Инстаграм”. На

станицу знаменитости подписано более пяти миллионов человек. В августе Глория отпразднует 58-летие. Актриса выглядит намного моложе своих лет. Она тщательно

следит за внешностью. Знаменитость активно занимается спортом.