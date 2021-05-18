 

Грязные обвинения, бегство в США и возвращение на родину: как сложилась жизнь звезды сериала “Секрет тропиканки”

18.05.2021, 5:48, Разное
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Глория Пирес родилась в Рио-де-Жанейро 23 августа 1963 года
в семье звезды театра и кино Антониу Карлуса Пиреса. Детство Глории прошло за кулисами,
ее дебют на экране состоялся в пятилетнем возрасте – в сериале “Маленькая
сирота”.

Режиссерам и продюсерам нравилась яркая внешность Глории
Пирес. Актриса никогда не была классической красавицей, однако всегда
выделялась в толпе. По словам Глории, всему виной индейские корни. Прапрабабушка
Пирес по материнской линии была чистокровной индеанкой, поэтому раз в поколение
кто-нибудь из потомков этой женщины наследует черты лица коренного жителя Америки.

Популярность в Бразилии Глория Пирес обрела после выхода на
экраны сериала “Все дозволено”. На постсоветском пространстве актрису
узнали благодаря работе в ленте “Секрет тропиканки”. В картине
знаменитость сыграла сестер-близнецов – скромницу Рут и амбициозную Ракел.

Пирес проделала большую работу, чтобы сделать
близнецов-героинь максимально непохожими друг на друга. Артистке пришлось побеседовать
с огромным количеством двойняшек. Глория записывала близнецов на видео и
внимательно изучала получившиеся кадры. На площадке Пирес использовала ряд
хитростей. “Моя шевелюра была покрашена так, что, когда я делала прямой
пробор, – у них был один оттенок, на косой – совсем другой”, – признавалась
Глория. Также знаменитость научилась изменять тембр своего голоса. В образе Ракел
она говорила низко и томно.

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Следующая заметная роль Пирес – Нисса в “Жестоком ангеле”. После съемок в этой теленовелле Глории пришлось сделать
значительный перерыв в карьере. Дело в том, что в прессе появились грязные слухи
о ее семье. СМИ обвинили мужа артистки в приставаниях к ее 15-летней дочери от первого
брака. Глория Пирес подала в суд на человека, распустившего сплетни, и выиграла
дело. К сожалению, остановить поток негатива звезда “Тропиканки” не
смогла. Артистке и ее близким пришлось бежать в США.

В 1999 году Глория Пирес была вынуждена вернуться в Бразилию.
Актриса наладила быт в Лос-Анджелесе и не хотела вновь переезжать, однако ее
связывал жесткий контракт с компанией Globo. Телевизионщики желали видеть Пирес
в новом проекте и требовали от нее выполнения обязательств. Актрисе пришлось
подчиниться. Глория Пирес живет в Рио-де-Жанейро по сей день, продолжает сниматься
в мыльных операх, занимается благотворительностью.

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Публикация от Gloria Pires (@gpiresoficial)

В 2018-м Глория Пирес развелась со вторым мужем –
музыкантом Орландо Мораисом. В этом браке у знаменитости родились две дочки и
сын – Антония, Ана и Бенто. Отметим, что у Глории
Пирес есть наследница от первого брака – Клео. Биологическим отцом старшего отпрыска актрисы является певец Фабио Жуниора. Отношения вокалиста и звезды “Тропикантки” были очень короткими. Интересно, что все три дочери Глории Пирес посвятили жизнь
актерству.

Пирес активно ведет аккаунт в “Инстаграм”. На
станицу знаменитости подписано более пяти миллионов человек. В августе Глория отпразднует 58-летие. Актриса выглядит намного моложе своих лет. Она тщательно
следит за внешностью. Знаменитость активно занимается спортом.



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