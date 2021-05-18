17 котиков и собак, которых наконец забрали из приюта, и теперь они обрели родной дом и заботливых хозяев

Всем котикам и собачкам непременно нужен свой дом и хозяин, который будет о них заботиться. Взамен на это мохнатые приятели готовы дарить любовь своему человеку и делать его жизнь ярче и веселее. Главное остаётся за малым: найти этим друзьям друг друга.

Сегодня мы собрали для вас 17 питомцев, которые наконец обрели родной дом и заботливых хозяев, которые всегда помнят о том, что они в ответе за тех, кого приручили.

4 года, как мы взяли его себе. Из голодного пёсика в главного любимца дома

7 месяцев, как я подобрал её у дороги

Саше 14, и она попала в приют, где я помогаю как волонтёр. Я не смог оставить её там

Вот это перемены!

В каждом городе можно найти приют, в котором множество кошечек и собак мечтают, что когда-нибудь за ними придёт их хозяин. И то, что мечты многих из них сбываются — очень и очень здорово!

Мы взяли Харли из приюта и сразу же влюбились в неё

Три года, как Леди живёт с нами, и теперь она в безопасности

Теперь эта малышка живёт с нами

5 месяцев назад Луна стала жить у нас. Она отсыпалась два дня и плохо себя чувствовала, а теперь она самая прекрасная на свете девчонка

Фото Пайпер с разницей в 1 год

Люди очень часто решают завести себе хвостатых приятелей, и важно помнить о том, что любимого питомца можно найти не только в зоомагазине или у заводчика, но и в приютах для животных!

Вчера мы взяли на воспитание этих двух красавиц

Забрали его из приюта, и теперь он дома

Добро пожаловать домой, Бенни, мы тебя уже любим

Фото слева сделано в приюте, а на снимке справа он уже год как дома

Помимо радости быть хозяином любимого питомца, которую вы непременно испытаете, взяв животное из приюта, вы сможете подарить ему ту любовь и заботу, которой он был лишён до встречи с вами.

7 месяцев назад мы нашли его под капотом грузовика

Прошло время, а он всё так же спит, укрывшись своим хвостиком!

Когда-то его оставили в приюте, а теперь он живёт с нами

Какими красивыми и здоровыми котиками выросли эти два приятеля

Билли до и после того, как мы забрали его из приюта