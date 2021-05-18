 

Директор ФСИН заявил, что мошеннических колл-центров в российских колониях нет

18.05.2021, 5:28, Разное
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В российских СИЗО и колониях не существует колл-центров мошенников, пояснил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. Его слова приводит «Интерфакс».

«Каких-то колл-центров на территории наших учреждений не существует. Это придуманное, наверное, может быть направление, чтобы увести в сторону», — сказал Калашников.

По его словам, колл-центры создают мошенники в гражданском сообществе. Директор ФСИН также отметил, что руководства СИЗО и колоний продолжают противостоять попыткам пронести на территорию учреждений запрещенные предметы. При этом Калашников сказал, что есть «факты предательства со стороны сотрудников», но ведомство активно с этим борется.

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На протяжении нескольких лет СМИ пишут о наличии проблемы с мошенническими колл-центрами в колониях. В октябре 2020 года «Новая газета» опубликовала расследование о том, что криминальные колл-центры, которые маскируются под банковскую службу поддержки и крадут у россиян миллиарды рублей, расположены в российских СИЗО и тюрьмах.

Источник: Новая газета



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