 

Искры будущего для квантовой технологии на основе алмазов

18.05.2021, 5:26, Разное
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Мэрилин Монро знаменито пела, что бриллианты — лучшие друзья девушек, но они также очень популярны среди ученых-квантовиков — благодаря двум новым научным открытиям, которые позволят ускорить развитие квантовой технологии на основе синтетических алмазов, улучшить масштабируемость и значительно снизить производственные затраты.

Хотя кремний традиционно используется для оборудования компьютеров и мобильных телефонов, алмаз обладает уникальными свойствами, которые делают его особенно полезным в качестве основы для новых квантовых технологий, таких как квантовые суперкомпьютеры, безопасная связь и датчики.

Однако есть две ключевые проблемы; стоимость и сложность изготовления монокристаллического алмазного слоя, который меньше одной миллионной метра.

Группа исследователей из Центра передового опыта в области трансформирующей метаоптики при Технологическом университете Сиднея (UTS) под руководством профессора Игоря Агароновича только что опубликовала две исследовательские работы в Наномасштаб а также Передовые квантовые технологии, которые решают эти проблемы.

«Чтобы алмаз можно было использовать в квантовых приложениях, нам необходимо точно спроектировать« оптические дефекты »в алмазных устройствах — резонаторах и волноводах — для управления, манипулирования и считывания информации в форме кубитов — квантовой версии классического компьютера. биты, — сказал профессор Агаронович.

«Это похоже на вырезание отверстий или прорезей оврагов в сверхтонком листе алмаза, чтобы свет перемещался и отражался в желаемом направлении», — сказал он.

Чтобы преодолеть проблему «травления», исследователи разработали новый метод жесткого маскирования, в котором для создания рисунка алмазной наноструктуры используется тонкий металлический слой вольфрама, что позволяет создавать одномерные фотонно-кристаллические полости.

«Использование вольфрама в качестве жесткой маски устраняет несколько недостатков производства алмаза. Он действует как однородный сдерживающий проводящий слой, повышая жизнеспособность электронно-лучевой литографии при наноразмерном разрешении», — сказал ведущий автор статьи в Наномасштаб, Докторант UTS Блейк Риган.

Насколько нам известно, мы предлагаем первые доказательства роста монокристаллической структуры алмаза из поликристаллического материала с использованием подхода «снизу вверх» — как выращивание цветов из семян.



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