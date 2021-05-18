Сперма помогает «убедить» женщину принять беременность

Обычно считается, что сперма выполняет только одно действие в процессе воспроизводства — оплодотворяет яйцеклетку самки, но исследования в Университете Аделаиды опровергают эту точку зрения.

Опубликовано в журнале Nature Research Биология коммуникацииНовое исследование показывает, что сперма также передает сигналы непосредственно женским репродуктивным тканям, чтобы увеличить шансы на зачатие.

Профессор научно-исследовательского института Робинсона Сара Робертсон, руководившая проектом, сказала: «Это исследование является первым, показывающим, что женский иммунный ответ определяется сигналами в сперме, которые позволяют партнеру-мужчине оплодотворить ее яйцеклетки и зачать беременность.

«Это переворачивает наше нынешнее понимание того, на что способны сперматозоиды — они не только носители генетического материала, но и средства, которые убеждают женщину вкладывать репродуктивные ресурсы в этого самца».

Было известно, что белки в семенной жидкости модулируют иммунный ответ женщины при зачатии, чтобы побудить ее тело принять чужеродный эмбрион. До сих пор не было ясно, влияет ли сперма на эту реакцию.

Команда оценила влияние на глобальную экспрессию генов в матке мыши после спаривания с самцами с интактной спермой или с самцами после вазэктомии. Интактные самцы вызывали большие изменения женских генов, особенно влияя на пути иммунного ответа.

Самки, имевшие контакт со спермой, вырабатывали более сильную иммунную толерантность, чем самки, спаривавшиеся с вазэктомированными самцами. Изучая эффекты взаимодействия сперматозоидов с женскими клетками в экспериментах на клеточных культурах, исследователи подтвердили, что непосредственно ответственны за это сперматозоиды.

Эти новые результаты показывают, что здоровье спермы не только важно для зачатия, но и оказывает постоянное влияние на шансы на рождение здорового ребенка. Такие факторы, как возраст, диета, вес, алкоголь и курение, а также воздействие химических веществ из окружающей среды, могут влиять на качество спермы у мужчин и, таким образом, могут иметь более серьезные последствия для здоровья беременности, чем считалось ранее.

«Признание того, что сперма влияет на репродуктивные процессы, помимо простого оплодотворения ооцитов, показывает, что качество спермы может иметь последствия для здоровья беременности, помимо зачатия», — сказал профессор Робертсон.