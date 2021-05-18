 

Жена посла Бельгии устроила драку в ТЦ в Южной Корее

18.05.2021, 5:10, Новости дня
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Жена бельгийского посла в Южной Корее устроила драку с сотрудниками торгового центра в Сеуле после того, как ее заподозрили в краже, сообщают СМИ.

Супругу посла заподозрили в том, что она хотела покинуть магазин в одежде, взятой на примерку. Сотрудница магазина попыталась ее остановить, но получила удар по голове. Грубо жена посла обошлась и со второй сотрудницей. 

Женщина выразила готовность сотрудничать с полицией, но заявляет о дипломатической неприкосновенности. Сам посол назвал ее действия неприемлемыми вне зависимости от «обстоятельств». Он извинился за ее поведение, передает РЕН ТВ  со ссылкой на Le Figaro.

В 2019 году супруга американского дипломата, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом, сбежала из Великобритании после ДТП, в котором погиб 19-летний британец.



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