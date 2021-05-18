 

Анонсирован запуск Путиным и Си Цзиньпином строительства ядерного объекта

18.05.2021, 5:10, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Она сообщила, что глава китайского государства «по видеосвязи из Пекина» вместе с президентом РФ «примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики». Церемония состоится в среду, передает РИА «Новости».

7 марта 2019 года в Пекине представители Росатома и Китайской национальной атомной корпорации подписали генеральный контракт на возведение седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС. В марте 2021 года глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что на май запланирован «первый бетон на седьмом блоке Тяньваньской АЭС», передает ТАСС.

23 марта РФ и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН.



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