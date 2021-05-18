Байден решил не пытаться купить Гренландию

Администрация Джо Байдена не рассматривает вопрос о возможности приобретения Гренландии, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

После соответствующего вопроса Блинкен заявил: «Короткий ответ – нет». Он отметил «выдающееся партнерство» с Копенгагеном, которое Вашингтон намерен укреплять. По его словам, США не выступают против того, чтобы «Китай или кто-либо еще» расширял экономические связи с Гренландией. Однако Китай, как сообщил глава Госдепа, должен соблюдать принятые в мировом сообществе правила. США также настаивают на защите «самых «чувствительных» отраслей промышленности и технологий» Запада.

Блинкен заверил, что «Байден в сердце атлантист», который чрезвычайно высоко ценит НАТО и идею коллективной обороны альянса. При этом Вашингтон считает, что все члены НАТО должны «делать необходимые инвестиции», увеличив расходы на оборону, передает ТАСС.

Напомним, Дональд Трамп, когда был президентом США, интересовался у своих помощников, могут ли США купить Гренландию. Трамп заявил, что это было бы интересно со стратегической точки зрения.