Мнение: Твиттер пошел на сотрудничество с администрацией

Твиттер пошел на сотрудничество с администрацией и выразил готовность встать на путь честного и оперативного сотрудничества с Роскомнадзором.

Роскомнадзор сообщил о частичном снятии мер по ограничению работы Twitter

Роскомнадзор принял решение снять ограничения доступа в Twitter на стационарных устройствах. Трафик соцсети по-прежнему будет замедляться на мобильных устройствах.

15 мая истек срок, отведённый компании Twitter Inc. на удаление материалов, распространение которых запрещено на территории Российской Федерации. Как и было объявлено ранее, Роскомнадзор проверил результаты работы соцсети по приведению своей деятельности в соответствие с нормами российского законодательства.

Проверка показала, что модераторами Twitter удалено свыше 91% запрещенной информации. На момент начала замедления соцсети, 10 марта, Роскомнадзор потребовал удалить более 4,1 тыс. выявленных с 2017 года запрещённых материалов. Также за время с начала замедления трафика Twitter ведомство зафиксировало порядка 1,8 тыс. новых запрещенных материалов, которые РКН тоже потребовал удалить.

Сейчас из 5,9 тыс. выявленной запрещённой информации не удалены 563 сообщения. Руководство Twitter обратилось в Роскомнадзор с письмом, в котором оно сообщило, что полностью разделяет действия по борьбе с опасным контентом, и выразило готовность и заинтересованность в выстраивании диалога. Администрация соцсети попросила не предпринимать действий по её блокировке, а также снять действующие ограничения по его работе.

Роскомнадзор положительно оценивает усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства. Вместе с тем для полного снятия введённых ограничений Twitter необходимо удалить все выявленные запрещенные материалы, а также привести сроки реагирования на требования ведомства в соответствие с российскими нормами (не позднее 24 часов с момента получения требования).

По итогам проверки, с учётом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах.

В Роскомнадзоре добавили, что сейчас противоправный контент есть и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. Ведомство допустило замедление их работы, если администрации сайтов не примут меры, сообщила пресс-служба ведомства.

https://realnoevremya.ru/news/212849-roskomnadzor-chastichno-snyal-ogranicheniya-na-rabotu-twitter – цинк

Явная победа Роскомнадзора по очкам.

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