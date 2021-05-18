 

Эксперты предсказали рост цен на сахар в России

18.05.2021, 4:50, Разное
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После того, как в конце 2020 года президент России Владимир Путин раскритиковал рост цен на ряд продуктов, власти занялись регулированием рынка. В этот момент производители и продавцы сахара оговорились зафиксировать стоимость сахара.

Отпускную стоимость они договорились остановить на уровне 36 рублей за килограмм, розничную – 46 рублей за тот же объем. Действие этого соглашения заканчивается уже 1 июня и Министерство экономического развития продлевать эти меры не намерено.

Уже сейчас Минсельхоз начал обдумывать новые меры регулирования рынка. В частности, предлагается продолжить квотировать беспошлинный импорт. Для доступа на российский рынок иностранный поставщик должен соответствовать целому ряду требований, среди которых – не менее половины его доли должно приходиться на российский капитал. Еще один возможный инструмент регулирование цены на сахар – создание интервенционных запасов продукции для стабилизации цен.

Тем временем участники рынка с осторожностью смотрят на такого рода предложения. Ситуация, по их словам, усугубляется холодной и дождливой погодой – из-за нее сбор сахарной свеклы может начаться позже обычного. Это отложит срок запуска заводов и в период пикового спроса сахара со стороны промышленности сырья может не хватать.

Учитывая, что цена на сахар формирует от 15% до 90% себестоимости кондитерских изделий, рост цен сильно ударил и по этой отрасли. Часть производителей работает без получения прибыли, кто-то – себе в убыток. После разрешения на ввоз в Россию без пошлин иностранного сахара многие обратили внимание на внешние рынки.

Как бы то ни было, эксперты предполагают, что в 2022 году цена на сахар в России будет “запредельной”. К этому приведет целый комплекс проблем, минимизировать влияние которых не получится теми методами, которые рассматривает правительство, уверены специалисты.



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