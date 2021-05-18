 

Под Иркутском при пожаре погибли двое детей

18.05.2021, 4:50, Разное
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Трагедия произошла в деревне Большая Заимка Заларинского района Иркутской области. Взрослые были в хлеву когда заметили, что в доме начался пожар. Они бросились внутрь и вынесли двух девочек двух и четырех лет, передает Общественная служба новостей. Однако было уже слишком поздно – дети погибли из-за отравления угарным газом. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. Подробности устанавливаются.



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