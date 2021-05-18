Мессинг: после 2021 года на Землю придет Великий Пророк

Предсказания Вольфа Мессинга на 2021 год

Россию ждет кризис, после которого начнется великий подъем.

Многие россияне интересуются: что предсказал Вольф Мессинг на 2021 год? И столь частый вопрос в больше степени связан с тем, что этого человека многие знали в России, ведь он жил здесь в двадцатом веке.

К счастью, почти все предсказания прорицателя разделены по годам, поэтому нам не стоит труда узнать, какие пророчества делал великий гипнотизер на 2021 год.

Предсказания для России

Мессинг предсказывал, что Россию ждет особенно конфликтная обстановка из-за какого-то кусочка земли на юге России. Позже выяснилось, что эти его слова относились к Крыму. После этого на нашу страну обрушится шквал негодований от ряда других стран, но постепенно конфликт уладится.

Так как в России наступит очередной экономический кризис, в 2021 году станет намного меньше рабочих мест, ухудшится ситуация еще и из-за распространения какой-то страшной болезни. Теперь становится понятно, что в этом предсказании речь шла о коронавирусе. Но прорицатель утешал тем, что время трудностей закончится, и наступит период стабильности, спокойствия и благополучия.

Также Мессинг говорил, что стабильность начнет устанавливаться не раньше второй половины 2021 года, а пока придется ждать этого периода времени.

Предсказания Вольфа Мессинга также говорят о том, что со временем Россия уйдет от промышленности в нефтяной и газовой промышленности. За счет этого укрепится национальная валюта и положение страны в мировой экономике.



Появление Великого Пророка

По предсказаниям Мессинга, после 2021 года в России появится Великий Пророк. Он создаст совершенно новую религию, объединяющую большую часть нынешних. Благодаря этому человечество объединится, исчезнут войны и конфликты, настанет время процветания.

Россия перестанет выступать в роли военного государства, и начнет распространять мир. К стране начнут присоединяться другие государства, по собственной инициативе.

На 2021 год Вольф Мессинг сделал еще много прогнозов, о которых рассказывается в этом видео.

P.S. Понравился пост? Поддержи нас в соцсетях — Ставь «Нравится» и делись с друзьями!