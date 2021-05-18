Вся натуральная косметика гипоаллергенна: это и другие заблуждения, касающиеся ухода ха кожей и волосами

Многие люди предпочитают пользоваться только натуральной косметикой по уходу за кожей и волосами, считая, что от нее не может быть никакого вреда. Конечно, уходовые средства, в составе которых преобладают натуральные компоненты, менее вредны для здоровья, чем те, в которых присутствуют только химические компоненты. Однако нельзя думать, что природные составляющие приносят только пользу. В статье мы рассмотрим это и другие заблуждения, касающиеся ухода за кожей и волосами.

Ультрафиолетовые лучи не повреждают волосы

Ультрафиолетовые лучи разрушают аминокислоты, входящие в состав кератина. В результате волосы становятся сухими и ломкими. Поэтому стоит использовать спреи, средства для укладки и кондиционеры для волос, блокирующие УФ-излучение.

Вся натуральная косметика гипоаллергенна

На любое вещество, включая даже самые безобидные и полезные натуральные продукты, у определенной части людей может быть аллергия. Перед покупкой нового продукта проверьте его на запястье руки, чтобы узнать, нет ли у вас на него аллергии. Таким способом можно снизить риск покупки вредных продуктов.

Нужно использовать только косметику из одной и той же линейки продуктов

Компании часто производят продукты одной косметической линейки, которые можно использовать одновременно для решения определенной проблемы. Считается, что, применяя средства разных фирм, можно навредить коже. Как правило, это маркетинговый ход компаний, желающих, чтобы приобретали только их продукцию. На самом деле не случится ничего страшного, если вы будете использовать средства разных брендов.

Нужно использовать большое количество специальных кремов, чтобы быстрее справиться с проблемами кожи

Бывает случаи, когда на коже возникает множество проблем одновременно. Поэтому многие люди готовы использовать множество специальных кремов одновременно, накладывая их слоями. Например, если люди используют крем от прыщей и крем от веснушек одновременно, риск «перенасыщения» кожи различными компонентами очень высок. Это примерно то же самое, что и переедание для человека. Поэтому использовать уходовые средства нужно в меру.

Можно не пользоваться солнцезащитными кремами

Очень часто женщины совершают ошибку, отказываясь от использования солнцезащитного крема. Они полагают, что такое средство не очень важно. Но так поступать нельзя. Используйте солнцезащитный крем, чтобы защитить кожу от потемнения, солнечных ожогов, старения, меланодермии и веснушек.