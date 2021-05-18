Мнение: О бессилии России перед лицом реальной угрозы

Это уже банальность, что нынешний российский Режим™ остро нуждается в экзистенциальной угрозе извне, чтобы в рамках простейшей стратегии «Осаждённая крепость – XXI» поддерживать стабильность изнутри. Пусть даже на всё более низком уровне с каждым годом.

Но это снижение – не главная опасность. Потому что…

Есть #риск увлечься симуляцией и проглядеть реальную угрозу со стороны реального противника. Подобно тому, как Иосиф Сталин в своё время недооценил риски со стороны нацистской Германии, результатом чего стала военная катастрофа лета 1941 года.

И сейчас нечто подобное – не завтра, но уже скоро – имеет немалый шанс повториться.

Не секрет, что в рамках стратегии осаждённой крепости сплачивающая электорат внешняя угроза должна выглядеть для простого обывателя действительно мощной, но на практике быть вполне пиарной, не более того. Сценарий «Холодная война 2.0» тут как нельзя более кстати. И 86% россиян верят, что если бы не наша ядерная триада, сапог солдата #НАТО уже топтал бы родные просторы, леса и поля.

Меж тем, настоящая опасность, возможно, подстерегает Россию не на Западе, а на Востоке. И перед ней путинская сверхдержава уже сейчас практически бессильна.

Да, речь снова про Китай, которому даже #пандемия пошла на пользу: экономический рост не только не прервался, как у развитых экономик, но и возобновился с ещё большей силой. Что сокращает время на перехват Пекином экономического лидерства у Вашингтона.

Но в случае превращения Китая в реально доминирующую экономическую и военную силу в мире одной из главных проигравших будет… #Россия. Известно, что с китайской точки зрения – Айгуньский и Пекинские договоры второй половины XIX века, закрепившие передачу Российской империи территории нынешнего Приморья и Хабаровского края, не являются законными. Да, у Китая формально сейчас нет территориальных споров с Россией, как, например, с Японией, Вьетнамом, Филиппинами или Индией. Но территориальные претензии не исчезли, они находятся в замороженном состоянии. В мире, где Китай будет лидирующей страной, территориальная целостность РФ моментально окажется под вопросом.

Парадокс заключается в том, что США сравнительно спокойно переживут возможное превращение Китая в ведущую державу мира. Россия – едва ли. Из-за чего российские лидеры, возможно, уже сменщики Владимира Путина, вынужденно переметнутся на сторону Японии и Соединённых Штатов, чтобы хоть так поддержать баланс сил.

Ну и перед кем Москве лучше капитулировать – перед Пекином или всё же перед Вашингтоном?

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