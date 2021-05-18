Просветитель? В автозак!

Протестующих против закона о просветительской деятельности задерживали прямо на ступенях главного здания МГУ.

В воскресенье, 16 мая, больше ста человек пришли к зданию МГУ высказаться против нового закона о просветительской деятельности. На ступеньках университета выступили доцент МГУ Михаил Лобанов, астрофизик Сергей Попов, социолог Григорий Юдин, доктор биологических наук Михаил Гельфанд, а также другие ученые и общественные деятели. К концу встречи в автозаках оказалось почти тридцать человек. Кроме того, мероприятие постоянно пытались сорвать провокаторы, один из которых пришел на встречу в костюме Чебурашки.

Корреспондентка «Новой» рассказывает, как ученые защищают свое право заниматься просвещением.

Акция у МГУ проходила в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, поэтому еще на подходе к университету собравшихся можно было легко отличить по красным коммунистическим флагам. На улице Академика Хохлова активисты от Компартии раздавали белые воздушные шары и значки. Однако выступали на встрече не только коммунисты — высказаться о новом законе пришли ученые и общественные деятели совсем разных взглядов. Среди выступающих оказались астрофизик Сергей Попов, социолог Григорий Юдин, доцент МГУ Михаил Лобанов, популяризатор науки и главный редактор научно-популярного журнала «Кот Шредингера» Григорий Тарасевич, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин и многие другие.

Напомним, что в начале апреля президент Владимир Путин подписал поправки к закону «Об образовании». Новые правила предполагают запрет заниматься просветительской деятельностью без одобрения властей. Первая версия положения к закону о просветительской деятельности, разработанная Минпросвещением, в пятницу отправилась на доработку: на государственном ресурсе правовых актов документ собрал 25 тысяч негативных оценок. Согласно предложению, просветительством могли заниматься только лица с двухлетним стажем «в реализации общественно значимых инициатив». Кроме того,

в правительстве хотели запретить заниматься просветительством юрлицам, которые включены в реестр иноагентов, а также имеют задолженности по налогам, сборам и другим платежам.

Михаил Гельфанд выступает на встрече противников закона о просветительской деятельности. Рядом с ним депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Фото: Руслан Терехов / SOTA Vision

Как шутит с «трибуны» доктор биологических наук Михаил Гельфанд, авторам законопроекта удалось сделать две «совершенно удивительные вещи»: показать, что просвещение людям действительно необходимо (петицию против закона подписали 248 тысяч человек), а кроме того — «загнать кучу приличных людей на коммунистический митинг». В своем выступлении он отмечает несколько вещей, на которые обычно не обращают внимания при обсуждении поправок в закон «Об образовании», в том числе на воскрешение общества «Знание», которое может стать регулятором просвещения под руководительством первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко (о его назначении на эту должность стало известно в середине недели. — Ред.), а также направленность на иностранных агентов. Кроме того, Гельфанд указывает на то, что

новые правила могут полностью убить просвещение в малых городах, потому что просветителям будут просто отказывать в помещениях, руководствуясь простым «а как бы чего не вышло».

— Законопроект критиковали за расплывчатость, но на самом деле — это не баг, а фича. Закон и проект постановления специально написаны так, чтобы можно было прихватить кого угодно за нарушение чего угодно. Это придумано не ради физиков и биологов, которые пытаются отбиваться, а ради историков, обществоведов, которые рассказывают про историю нашей страны, и не всегда так, как хотелось бы политическим деятелям, — отмечает Гельфанд.

Фото: КПРФ Москва / Вконтакте

По словам доктора физико-математических наук Бориса Кашина, закон о просветительской деятельности просто эпизод «во вредительской политике» государства в отношении науки и образования. Сергей Попов отмечает: новые правила фактически обеспечивают государству монополию в области просветительской деятельности, что неминуемо сделает ее более бедной.

— Задача не в том, чтобы не защитить просвещение, — это бессмысленно, а в том, чтобы не остановить тот прогресс, который наметился в РФ в последние годы и который неминуем. У нас есть большой козырь — мы можем действовать вместе, и это дает результат. Если мы продолжим работать вместе, мы сможем не только оставить просвещение, но и ускорить развитие этой большой области, которая движет нашу страну вперед, — указывает социолог Григорий Юдин.

Выразить свою позицию по поводу нового закона пришли больше сотни человек. Как рассказывает Ольга Белявская из профсоюза «Учитель», гражданка с короткими волосами и в футболке с лого профсоюза, пришедшая на встречу, проектом затронуты не только просветители, но и учителя. Многие школы организовывают летние школы, экспедиции и другие мероприятия, на которые приезжают педагоги, не состоящие в штате учебного заведения. Приглашать их без сбора справок об отсутствии судимости и других документов может стать незаконным.

— Сейчас достаточно прийти в библиотеку и прочитать лекцию. По новым правилам, вероятно, нужно будет заключать договор, и не факт, что даже если человек сам учитель, ему позволят этот договор заключить, — объясняет Белявская.

На встречу с просветителями пришли люди разных возрастов. Среди участников акции 65-летняя Ирина Яковлева, на данный момент студентка магистратуры педагогического вуза. Кроме того, гражданка ведет кружок по философии и истории.

— Что сейчас у нас творится в образовании — это страшно. Когда я пошла учиться, я поняла, на каком низком уровне находится педагогический состав. Так что, вопросы просвещения и образования меня очень интересуют, — говорит Яковлева.

Фото: Руслан Терехов / SOTA Vision

То, что акция проходит под красными флагами, смущает немногих. Как рассказывает студент-биолог Даниил, сейчас с политическими институтами в РФ тот случай, когда от оппозиции не стоит выбирать за кого идти. Студент сам немного занимается просвещением: помимо биотехнологии, он интересуется антропологией и уже читает лекции по темам этой сферы, а также участвует в исследованиях.

— Будет серьезной проблемой, если нас лишат возможности получать научные знания, поскольку наука, как питание, необходима людям в нынешнем мире. <Такой закон> полностью лишит нас возможности развиваться как общество, — отмечает студент.

Почти на протяжении всей акции выступления спикеров пытались сорвать предполагаемые провокаторы.

Один неизвестный гражданин пришел на встречу в костюме Чебурашки и в балаклаве (раньше человек в таком же костюме уже появлялся на акциях КПРФ) и стал мешать выступающим.

Мужчину почти сразу же задержали сотрудники полиции, в итоге ряженного вели к автозаку под его же крики: «Чебурашки! Чебурашки!». Еще несколько человек все время перебивали ученых — мол, у них «недостаточно образования», чтобы понять важность закона, и выражают они на акциях волю «иноагентов», а не защищают интересы народа (в итоге их задержали).

Кроме того, во время речи Сергея Попова гражданин в клетчатой рубашке выхватил микрофон из рук астрофизика и заявил, что пришедших людей «обманули»: «позвали на встречу, а собрали на какой-то митинг». Когда гражданин попытался убежать со ступенек МГУ, его остановил депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов, чтобы забрать у него микрофон. Началась потасовка, и депутата задержали. Неизвестным, пытавшимся прервать встречу, сотрудники полиции не заинтересовались.

Депутат Мосгордумы отбирает микрофон у провокатора. Фото: Руслан Терехов / SOTA Vision

Задержания на этом не закончились. По данным телеграм-канала «Протестный МГУ», к концу встречи в автозаках оказались больше 26 человек. Сначала сотрудники задерживали участников, которые выкрикивали лозунги и пришли с плакатами (или же тех, кто просто стоял рядом с такими участниками), после перешли и на коммунистов с флагами.

Винтили протестующих, не обращая внимания на возраст: в какой-то момент двое силовиков под руки повели в автозак седого старика.

Задержания. Фото: Руслан Терехов / SOTA Vision

К самому Рашкину во время мероприятия тоже три раза подходили полицейские. Как рассказал депутат, сотрудники требовали, чтобы политик прекратил встречу.

—- Они абсолютно незаконно пытаются заткнуть рот. По закону, как депутат Госдумы я имею право встречаться с избирателями в любое время, на любой площадке, используя усилительные установки. Реализовывать наказы избирателей — святое право и обязанность депутата Госдумы, — утверждает Рашкин.

По итогам встречи почти единогласно была принята резолюция, согласно которой ведение просветительской деятельности должно быть разрешено для несовершеннолетних и иностранных агентов, должны быть отменены излишние бюрократические требования. Кроме того, документ должен быть доработан с учетом мнения специалистов.

Дарья Козлова

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