Исследователи сообщают о первом случае COVID-19, вызвавшего повторное образование тромбов в руках

Исследователи из Медицинской школы Рутгерса Роберта Вуда Джонсона сообщают о первом случае COVID-19, вызывающем редкое повторение потенциально серьезных тромбов в руках людей.

Открытие, опубликованное в журнале Вирусы, улучшает понимание того, как воспаление, вызванное COVID-19, может привести к образованию тромбов в верхних конечностях, и как лучше всего их лечить. Это тематическое исследование является частью более крупного исследования Рутгерса с участием 1000 госпитализированных пациентов с диагнозом COVID-19, которые были госпитализированы и выписаны в период с марта по май 2020 года.

Хотя были сообщения о тромбозе глубоких вен нижних конечностей после COVID-19, это первое исследование, в котором COVID-19 спровоцировал рецидив в верхней части руки у активного 85-летнего мужчины, у которого ранее был диагноз: верхняя конечность. сгустки крови.

«Пациент обратился к своему лечащему врачу с жалобами на опухоль в левой руке и был отправлен в больницу для дальнейшего лечения, где у него был диагностирован тромб в верхней части руки и бессимптомная инфекция COVID-19», — сказал Паял Парих, доцент медицины в Медицинской школе Рутгерса Роберта Вуда Джонсона, который руководил исследованием вместе с Мартином Блазером, директором Центра передовых биотехнологий и медицины и профессором Медицинской школы Рутгерса Роберта Вуда Джонсона. «Хотя его уровень кислорода не снизился, он был госпитализирован для лечения тромба в глубоких венах верхней конечности. Часто тромбам предшествуют хронические воспалительные состояния, усугубляемые неподвижностью, и они редко возникают у пациентов, которые в остальном здоровы и активен на исходном уровне «.

Большинство случаев тромбоза глубоких вен происходит в ногах. Только около 10 процентов тромбов происходит в руках, и только 9 процентов из этих случаев повторяются.

«Это вызывает беспокойство, поскольку у 30 процентов этих пациентов сгусток крови может попасть в легкие и привести к летальному исходу», — сказал Парих. «Другие осложнения, приводящие к потере трудоспособности, включают стойкую опухоль, боль и утомляемость рук».

Исследование предполагает, что врачи должны рассмотреть возможность тестирования на тромбоз глубоких вен и COVID-19 у пациентов, которые обращаются с жалобами на необъяснимый отек. Людям с положительным результатом теста на COVID-19 следует обратиться за медицинской помощью, если у них снижается уровень кислорода, возникает одышка и любой необъяснимый отек.

«Если у вас ранее был диагностирован тромбоз глубоких вен или у вас есть хроническое заболевание, которое предрасполагает к образованию тромбов, у вас более высокий риск рецидива тромба глубоких вен на фоне инфекции COVID-19, и поэтому вам следует проявлять бдительность «, — сказал Парих.

Среди других авторов Рутгерса — Йеша Х. Парех, Николь Дж. Алтомаре и Эрин МакДоннелл.