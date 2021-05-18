Выбросы парниковых газов и аэрозолей удлиняют и усиливают засухи

По мнению исследователей из Калифорнийского университета в Ирвине, парниковые газы и загрязнение аэрозолями в результате деятельности человека являются причиной увеличения частоты, интенсивности и продолжительности засух во всем мире.

В исследовании, недавно опубликованном в Nature Communications, Ученые из Департамента гражданской и экологической инженерии UCI показали, что за последнее столетие вероятность более сильных и продолжительных засушливых периодов возросла в Северной и Южной Америке, Средиземноморье, Западной и Южной Африке и Восточной Азии.

«Во всем мире всегда была естественная изменчивость засухи, но наши исследования показывают явное влияние человека на сушку, в частности, антропогенные аэрозоли, углекислый газ и другие парниковые газы», ​​- сказала ведущий автор проекта Фелисия Чанг, руководившая проектом в качестве руководителя проекта. Аспирант UCI в области гражданской и экологической инженерии.

Чан, получившая докторскую степень. в 2020 году и в настоящее время является докторантом Института космических исследований имени Годдарда НАСА в Нью-Йорке, сказала, что исследование ее группы продемонстрировало значительные изменения характеристик засухи — частоты, продолжительности и интенсивности — из-за человеческого влияния или того, что они называют «антропогенным» принуждение «.

Исследователи использовали недавно выпущенную платформу Фазы 6 Проекта взаимного сравнения связанных моделей для моделирования климата, показывающего, как продолжительность и сила засухи изменяется при различных сценариях, включая «только естественные» и с добавлением выбросов парниковых газов и аэрозолей.

Согласно исследованию, эксперименты по моделированию в естественных условиях не показали региональных изменений характеристик засухи с конца 19-го по конец 20-го веков. Но когда команда учла вклад антропогенных парниковых газов и аэрозолей, статистически значимое увеличение произошло в очагах засухи в южной Европе, Центральной и Южной Америке, Западной и Южной Африке и Восточной Азии.

Команда обнаружила, что при отдельном изучении антропогенных воздействий парниковые газы оказали большее влияние на Средиземное море, Центральную Америку и другие регионы. Amazon и южной части Африки, в то время как антропогенные аэрозоли играли большую роль в муссонных и субарктических регионах Северного полушария. Чан сказал, что аэрозоли, испускаемые человеком, представляют собой по существу твердые частицы, которые достаточно малы, чтобы висеть в воздухе. Они могут исходить от электростанций, выхлопных газов автомобилей и сжигания биомассы (пожары при расчистке земель или сжигании сельскохозяйственных отходов).

«Важно знать, где, как и почему засухи усугубляются во всем мире, потому что эти события прямо и косвенно влияют на все, от мест обитания диких животных до сельскохозяйственного производства и нашей экономики», — сказал соавтор Амир АгаКучак, профессор гражданской и экологической инженерии Калифорнийского университета. и наука о земных системах. «Продолжительные засушливые периоды могут даже затруднить энергетический сектор из-за перебоев в выработке солнечной тепловой, геотермальной и гидроэнергетики».

Соавтор Омид Маздиясни, получивший степень доктора философии. в области гражданского строительства и охраны окружающей среды в UCI в 2020 году, а сейчас он является научным сотрудником Департамента общественных работ округа Лос-Анджелес, сказал: «Что еще хуже, засухи могут сопровождаться волнами тепла, а высокая жара и низкая влажность могут усилить лесные пожары. риск, который уже является значительным в западной части Соединенных Штатов ».