 

Выбросы парниковых газов и аэрозолей удлиняют и усиливают засухи

18.05.2021, 4:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По мнению исследователей из Калифорнийского университета в Ирвине, парниковые газы и загрязнение аэрозолями в результате деятельности человека являются причиной увеличения частоты, интенсивности и продолжительности засух во всем мире.

В исследовании, недавно опубликованном в Nature Communications, Ученые из Департамента гражданской и экологической инженерии UCI показали, что за последнее столетие вероятность более сильных и продолжительных засушливых периодов возросла в Северной и Южной Америке, Средиземноморье, Западной и Южной Африке и Восточной Азии.

«Во всем мире всегда была естественная изменчивость засухи, но наши исследования показывают явное влияние человека на сушку, в частности, антропогенные аэрозоли, углекислый газ и другие парниковые газы», ​​- сказала ведущий автор проекта Фелисия Чанг, руководившая проектом в качестве руководителя проекта. Аспирант UCI в области гражданской и экологической инженерии.

Чан, получившая докторскую степень. в 2020 году и в настоящее время является докторантом Института космических исследований имени Годдарда НАСА в Нью-Йорке, сказала, что исследование ее группы продемонстрировало значительные изменения характеристик засухи — частоты, продолжительности и интенсивности — из-за человеческого влияния или того, что они называют «антропогенным» принуждение «.

Исследователи использовали недавно выпущенную платформу Фазы 6 Проекта взаимного сравнения связанных моделей для моделирования климата, показывающего, как продолжительность и сила засухи изменяется при различных сценариях, включая «только естественные» и с добавлением выбросов парниковых газов и аэрозолей.

Согласно исследованию, эксперименты по моделированию в естественных условиях не показали региональных изменений характеристик засухи с конца 19-го по конец 20-го веков. Но когда команда учла вклад антропогенных парниковых газов и аэрозолей, статистически значимое увеличение произошло в очагах засухи в южной Европе, Центральной и Южной Америке, Западной и Южной Африке и Восточной Азии.

Команда обнаружила, что при отдельном изучении антропогенных воздействий парниковые газы оказали большее влияние на Средиземное море, Центральную Америку и другие регионы. Amazon и южной части Африки, в то время как антропогенные аэрозоли играли большую роль в муссонных и субарктических регионах Северного полушария. Чан сказал, что аэрозоли, испускаемые человеком, представляют собой по существу твердые частицы, которые достаточно малы, чтобы висеть в воздухе. Они могут исходить от электростанций, выхлопных газов автомобилей и сжигания биомассы (пожары при расчистке земель или сжигании сельскохозяйственных отходов).

«Важно знать, где, как и почему засухи усугубляются во всем мире, потому что эти события прямо и косвенно влияют на все, от мест обитания диких животных до сельскохозяйственного производства и нашей экономики», — сказал соавтор Амир АгаКучак, профессор гражданской и экологической инженерии Калифорнийского университета. и наука о земных системах. «Продолжительные засушливые периоды могут даже затруднить энергетический сектор из-за перебоев в выработке солнечной тепловой, геотермальной и гидроэнергетики».

Соавтор Омид Маздиясни, получивший степень доктора философии. в области гражданского строительства и охраны окружающей среды в UCI в 2020 году, а сейчас он является научным сотрудником Департамента общественных работ округа Лос-Анджелес, сказал: «Что еще хуже, засухи могут сопровождаться волнами тепла, а высокая жара и низкая влажность могут усилить лесные пожары. риск, который уже является значительным в западной части Соединенных Штатов ».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.10 / Ученые обнаружили связь между приемом аспирина и развитием рака

26.02 / Дают ли дорогие туфли права на протест

26.11 / Это мистика или случайное совпадение?

23.08 / Мужчину из списка пропавших без вести после протестов в Беларуси нашли мертвым

27.07 / Кузьмин вспомнил свой роман с Пугачевой: Все было естественно

08.02 / Скандалы: Дружеский бизнес

01.04 / В Тбилиси начались столкновения между полицией и протестующими из-за приезда Познера

27.08 / Мнение: Украинская шутка

04.09 / Диетолог назвал топ-5 продуктов, продлевающих молодость

09.02 / Мнение: Россия против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика