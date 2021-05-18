Мнение: Забыл очки

А вот – воистину блестящая короткометражка, попросту – маленький шедевр! Сюжет остроумный. но не более, без особых претензий, попросту – изящная безделушка. Но зато – как снято, как всё выдержано, какой подбор актеров. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Случайно тыцнул в Ютубе – и получил истинное наслаждение.

Из актерского состава, где все великолепны, я бы особо выделил роль “жены папаши”. Даже специально посмотрел, кто – Елена Ксенофонтова. Супер! Слов у нее практически вообще нет, но мимика, игра глазами… Нет, все-таки не зря говорят, в России могут ничего не уметь и как угодно деградировать, но все равно актерская школа тут всегда будет на уровне. Кто-то там говорил: “Русские – пластичная нация, прирожденные лицедеи”. Воистину так!

Я вообще все больше склоняюсь, что у нашей хмурой северной нации это и есть главное призвание. Не воевать, не лес валить, не философии строить, не щи из топора готовить – а вот просто ИГРАТЬ. И всё. И хлебом не корми.

Ну, любят у нас это. А что любишь – в том и призвание.