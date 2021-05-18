Зачем нужны странные сны? У ученых есть новая версия



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Новая теория пришла в голову Хоэлу, когда он занимался программированием искусственного интеллекта (ИИ). Сети ИИ для тренировки получают различную информацию. Однако порой однотипные данные, которые им дают, становятся для них слишком привычными, знакомыми. ИИ начинает «казаться», что получаемые им данные представляют собой все, с чем они могут столкнуться. Эту проблему называют переобучением, Специалисты по машинному обучению, чтобы справиться с переобучением, «подбрасывают» ИИ разные случайные хаотичные данные. Автор новой теории указывает, что эти данные часто выглядят абсурдно, немного напоминая сны.

Хоэл провел параллели между этим феноменом и жизнью людей. Жизнь человека может быть однообразной и скучной. При этом мозг способен привыкать к тому, что получает все время одну и ту же информацию. В то же время, если смотреть шире, жизнь разнообразна, в ней может случаться масса непредвиденных ситуаций. Сны, согласно новой теории, напоминают человеку, что мир не так прост. В противовес одинаковой рутине мозг создает более странные версии мира, отклонения от действительности. То есть, их можно назвать биологической версией борьбы с переучиванием.

Хоэл указывает, что некоторые научные данные косвенно подтверждают его гипотезу. Например, то, что человек часто видит во снах ситуации, которые часто повторяются в жизни. Возможно, головной мозг таким образом хочет продемонстрировать нам их измененными.

Новую теорию уже успели подвернуть критике. Антти Ревонсуо (Antti Revonsuo) из Университета Турку считает, что Хоэл избирательно подходит к доказательной базе своей теории, выбирая только удобные данные.

«Мне видится проблемой, что теория как будто основана на несколько неточных обобщениях о феноменологии сна, а не на анализе всех доказательств, полученных в соответствубщих исследованиях», – сказал Ревонсуо Gizmodo. В то же время, он не смог не отметить оригинальность и новаторский подход в гипотезе.