 

Финляндия начала сокращение закупок российской нефти

18.05.2021, 4:12, Новости дня
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Финляндия в связи с решением перейти на «зеленую» энергетику снижает закупки нефти Urals у России, сообщают компания Refinitiv Eikon и трейдеры.

В январе–марте 2021 года объемы поставок нефти Urals оказались на четверть ниже показателей за тот же период 2020 года и составили 2,1 млн тонн. В апреле Финляндия импортировала 0,4 млн тонн (в 2020 году – 1,1 млн тонн), передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Главный нефтепереработчик Финляндии Neste Oil работает в основном с Urals. В конце марта Neste Oil превратил завод в Наантали в хранилище, а предприятие в Порвоо снизило переработку в рамках реструктуризации и собирается заниматься в том числе переработкой возобновляемого сырья.

Напомним, Финляндия захотела заменить дешевую российскую электроэнергию за счет ветряных и солнечных станций. 



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