 

Собчак матом ответила недовольным ее «худобой»

18.05.2021, 4:12, Новости дня
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Телеведущая Ксения Собчак резко ответила на критику своей внешности в интернете.

«Слишком худая. Слишком толстая. Слишком накрашенная. Слишком бледная. Слишком раздетая. Слишком одетая. Поправься. Похудей. Смени юбку. Говори тише. Говори громче. Не снимай про это. Не пиши про то. Не реагируй. Защищайся. Соответствуй. Вписывайся. Прислушивайся», – перечислила она в Instagram претензии критиков.

«Пошли на ***», – ответила им Собчак.

Запись сопровождается скриншотами публикаций, рассказывающих о том, что «худоба» Собчак «испугала» ее поклонников и пользователей интернета, а также изображением неприличного жеста.

Напомним, в апреле Собчак задело сравнение с «телкой» и «шипящей сковородкой», высказанное музыкантом Сергеем Шнуровым.



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