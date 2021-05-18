Мнение: Реальная легитимность

В Саратовской области проходили довыборы в областную Думу. Явка выглядит рекордной (или антирекордной). В самом Саратове явка составляет менее 5 процентов, по области она выше, но только там, где нет наблюдателей. Где они есть, явка так же оказывается где-то в районе 4-5 процентов. При этом «выборы» проводятся по прогрессивной технологии — три дня.

Какова легитимность власти, за которую голосует одна двадцатая населения, вопрос риторический. Почти нулевая. Но как раз для этого нынешний режим последовательно кастрировал выборный процесс, лишая его главного — выбора.

Уже давно никто не вспоминает о графе «против всех», выборы признаются состоявшимися при любой явке, отмена итогов выборов даже в случае явных и доказанных подлогов и фальсификаций — практически невозможное событие, фильтры для кандидатов делают попадание в списки для голосование делом практически безнадёжным для любого, кто не целует режим во все потаенные места. Теперь введены правила трехдневного голосования.

При этом методы математической статистики из раза в раз показывают, что всегда (абсолютно всегда) голоса за правящую партию ЕР или за кандидата от власти носят «аномальное распределение» – проще говоря, фальсифицируются. Это касается и выборов Путина, которому натягивают спущенный сверху результат — теперь и ему не хватает успеха у глубинного народа, приходится рисовать народную любовь.

Режим откровенно тяготится этой вашей демократией и с огромным облегчением выбросил бы на помойку все эти бессмысленные ритуалы. В конце концов, всегда можно просто назначить выборных от народа без всех этих сложностей. Но пока еще рейхстаг не сгорел, а потому приходится имитировать. И с каждым разом выглядит это все хуже и хуже.

Осенью вот тоже придется изображать демократию и играть в выборы. В любой стране у партии гангстеров не было бы ни единого шанса — просто они сидели бы по тюрьмам как и положено бандитам. В любой стране, где президент клялся честью офицера, что не будет поднимать пенсионный возраст, а затем все-таки обманул и обокрал стариков, его политическое будущее можно было прогнозировать с точностью в 146% (вообще, это, конечно, запредельная ситуация. Я так и вижу царского или советского офицера, который проиграл в карты и клянется вернуть долг с утра. Но вместо долга присылает партнерам записку с фразой – «Прошу отнестись с пониманием. Денег нет, но вы держитесь». Наш «главнокомандующий» — это, конечно, весьма специфический офицер. Понятия о чести у него, прямо скажем, своеобразные. Другой бы застрелился, но точно не это существо).

На областные выборы из Москвы особого внимания не обращают, а потому они как раз очень хорошо показывают реальное положение вещей. Пять процентов — то тот максимум, который на самом деле могут вытянуть власти, чтобы вытащить людей на участки сегодня. Остальные девяносто пять не видят в этом уже ни малейшего смысла. Пять процентов — это и есть реальная легитимность воровского режима. Не больше.

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