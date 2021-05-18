 

Дипломат Полянский сообщил о “серьезной и опасной эпохе” в отношениях России с Западом

18.05.2021, 3:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дипломат сообщил, что в отношениях России с Западом наступила “серьезная и опасная эпоха”. Тем не менее, подчеркнул он, Москва готова к урегулированию ситуации. По словам Полянского, решить назревшие проблемы удастся, если каждый будет относиться к другим как к равным.

Первый заместитель постпреда России при ООН отметил, что не все страны согласны с этим подходом. Некоторые западные лидеры предпочитают “читать лекции”, поучать Россию, Китай и другие страны. Микрофонную дипломатию заменила мегафонная, рассказал Полянский.

Эксперт считает, что сегодня миром правит постправда. Дипломат пояснил, что люди живут в информационном потоке, который создает отличную от действительности реальность. “Есть много источников, которые представляют данные в искаженном виде”, – уточнил он в интервью RT.

Ранее Дмитрий Полянский отреагировал на выпад Германии в адрес России из-за Крыма. Дипломат опроверг сообщения о нарушении прав человека на территории и предложил западным коллегам лично посетить полуостров. Он добавил, что США и Европе проще распространять небылицы, чем узнать правду.

В апреле этого года власти Америки ввели новые санкции против России из-за кибератак. Вслед за решением США аналогичные меры предложили ввести страны Европейского союза.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.03 / Мнение: Пуск “Союза” с Байконура. 22.03.2021

21.04 / Массовая авария заблокировала улицу в Кемерове

14.08 / Диетолог сообщила, почему нельзя давать детям соки

31.07 / «Продали все нажитое и построили»

02.07 / Мнение: Бабарико предъявили обвинения

07.05 / Мнение: Генерал без миллиардов

22.10 / «Нести ответственность будут люди», – врач об обработке вызовов «скорой» ИИ

20.12 / Учеными открыли способ изменения генов с помощью медикаментов

22.08 / Инфляция из машины

05.11 / Больным коронавирусом посоветовали изолировать себя от собак и кошек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика