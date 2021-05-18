Дипломат Полянский сообщил о “серьезной и опасной эпохе” в отношениях России с Западом

Дипломат сообщил, что в отношениях России с Западом наступила “серьезная и опасная эпоха”. Тем не менее, подчеркнул он, Москва готова к урегулированию ситуации. По словам Полянского, решить назревшие проблемы удастся, если каждый будет относиться к другим как к равным.

Первый заместитель постпреда России при ООН отметил, что не все страны согласны с этим подходом. Некоторые западные лидеры предпочитают “читать лекции”, поучать Россию, Китай и другие страны. Микрофонную дипломатию заменила мегафонная, рассказал Полянский.

Эксперт считает, что сегодня миром правит постправда. Дипломат пояснил, что люди живут в информационном потоке, который создает отличную от действительности реальность. “Есть много источников, которые представляют данные в искаженном виде”, – уточнил он в интервью RT.

Ранее Дмитрий Полянский отреагировал на выпад Германии в адрес России из-за Крыма. Дипломат опроверг сообщения о нарушении прав человека на территории и предложил западным коллегам лично посетить полуостров. Он добавил, что США и Европе проще распространять небылицы, чем узнать правду.

В апреле этого года власти Америки ввели новые санкции против России из-за кибератак. Вслед за решением США аналогичные меры предложили ввести страны Европейского союза.