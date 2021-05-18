В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих

В сквере возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге вооруженный ножом злоумышленник стал нападать на прохожих, передает URA.Ru. Район ЧП оцепили. На месте работают силовики. Некоторые СМИ успели сообщить о том, что агрессивный нападавший был подстрелен. Согласно последним данным, он выжил и был доставлен в больницу. Жертвами злоумышленника стали трое мужчин. Подробности устанавливаются.