Как сделать сумку-шопер еще удобнее: добавляем молнию своими руками (пошаговая инструкция)

Объемную авторскую сумку ручной работы я получила по случаю наступления весны. В этот день я заверила близкую подругу в том, что не только пойду в тренажерный зал, но и буду старательно заниматься спортом весь текущий год. Чтобы поддержать благие начинания, подруга преподнесла мне забавную сумку для спортивной формы. Все в ней было хорошо, понравилась незаурядность оформления, индивидуальный дизайн и некая дурашливость картинки на титульной стороне сумки, что весьма поднимает настроение и дарит задор, способствующий занятиям спортом. Не устраивало меня только одно – отсутствие застежки. Сложенная форма и обувь стремились вывалиться на всеобщее обозрение при малейшей попытке просто поставить ее на ровную поверхность. Расставаться с сумкой желания не было, она веселая и незаурядная, но пришлось пришить своими руками разъемную молнию. Эта маленькая деталь сделала подарок универсальным, теперь с ней можно ходить и за покупками!

Инструменты и материалы

Добавить молнию можно в любую имеющуюся сумку, для первого эксперимента подойдет даже косметичка. Желательно использовать в работе металлическую молнию, она служит гораздо дольше и реже повреждается в процессе эксплуатации.

Что потребуется для работы:

Сумка.Разъемная молния на 10 см меньше, чем верхний край сумки, в которую ее нужно вшить.Швейная машина, нитки для шитья.Портновские булавки или иголка с ниткой для ручного шитья (по желанию).Распарыватель швов.

1. Подготовка

Обычно верхний край сумки имеет широкий подгиб, на первом этапе подготовительных работ его требуется распороть. Обращайте внимание на возможные дополнительные швы, проложенные по линии распарывания. Например, ручки могут быть пришиты до самого верха изделия, эти швы также необходимо распороть.

Расправьте край, желательно проутюжить детали, чтобы проще было работать. Если вы обнаружите, что срез ткани не обработан, то следует его обязательно обметать, иначе молния или любая другая застежка быстро окажутся без подложки. Если нет желания заниматься обметкой, используйте клеевую ленту или полосы дублерина на клеевой основе. В этом случае край ткани не только перестанет осыпаться, но и получит дополнительное усиление, что качественно скажется на посадке застежки и удлинит срок эксплуатации изделия.

Я выбрала молнию на 10 см меньше, чем размер открытой части сумки, для того чтобы при необходимости ее можно было раскрыть полностью, используя всю первоначальную длину. В этом случае молнию располагают посередине открывающейся части, сделав припуски по 5 см с двух сторон верхнего края сумки.

2. Предварительная сборка

Если вы не очень опытный мастер, рекомендуется разделить молнию на две части, затем каждую по отдельности приметать или приколоть булавками к ткани. Поверните часть молнии изнаночной стороной вверх и совместите с лицевой стороной сумки, приметайте ручным швом, повторите процесс с ответной частью застежки.

Свободный край молнии подверните внутрь изделия, это делается для того, чтобы скрыть концы застежки. Занимаясь приметкой, обязательно учитывайте припуски на швы, а также величину каретки молнии, она должна свободно передвигаться, что обеспечивается свободным пространством вокруг застежки. Застегните молнию, края должны быть симметричны, избегайте перекосов и неточностей при замерах и шитье. Чем хороша приметка, так это возможностью безболезненно исправить любые погрешности.

3. Быстрый результат

Выверните сумку наизнанку. Пришейте поочередно каждую сторону молнии на швейной машине прямой строчкой.

Обязательно сделайте закрепляющие швы в начале и в конце обеих деталей застежки, чтобы избежать разрыва ниток в процессе использования сумки. При шитье натягивайте ткань и молнию, чтобы избежать сборок на шве.

Выверните сумку лицевой стороной наружу, застегните молнию, проверьте ее движение и симметричность краев.

Поскольку моя сумка изначально была сшита с некоторыми погрешностями, то достичь полной симметрии всех деталей не удалось, но получилось почти хорошо. Для идеального совпадения ручек нужно было их перешивать со смещением, но не хотелось портить рисунок, поэтому все осталось так, как получилось.

4. Отделка

Расстегните и разъедините молнию, загните верхний край сумки на изнаночную сторону по линии соединения застежки и ткани. Сделайте шов по всей длине верхнего края изделия с двух сторон сумки, чтобы скрыть срез ткани.

Вариантов этого действия два: сначала делается наметочный шов или скалывание булавками, а затем прокладывается строчка на машине, опытные мастерицы сразу делают машинный шов. Окончив со вшиванием молнии, проверьте состояние ручек, при необходимости пришейте их на прежнее место, если строчка была сделана до верха изделия.

Усовершенствованную сумку следует еще раз отутюжить перед использованием. Если вы делали ручную наметку, не забудьте удалить вспомогательные нити. Я с удовольствием пользуюсь сумкой и пока не бросила занятия спортом, втянувшись в процесс, получаю удовольствие от тренировок и общения с новым кругом знакомых.

Сумка, оснащенная застежкой, стала талисманом, появилась уверенность, что она стала знаковым подарком, открывшим новые горизонты. Разумеется, что это иллюзия, но мне нравится так думать. Надеюсь, что небольшая инструкция о том, как вшить молнию в готовую сумку, пригодится всем, кто откладывает первые шаги на новом поприще по надуманным причинам, например, сетуя, что нет подходящих спортивных аксессуаров.