Как правильно ухаживать за шеей и зоной декольте, чтобы сохранить молодость: действенные лайфхаки

Ежедневно ухаживая за кожей лица, женщины часто забывают про область шеи и декольте. Это те участки тела, по которым очень легко определить возраст женщины. Эти зоны стареют намного раньше, потому что тонкая, чувствительная кожа на шее не имеет достаточной жировой прослойки, которая могла бы защитить кожу и предотвратить потерю влаги.

Поперечные морщины-складки, или «кольца Венеры», появляются на шее у тех, кто любит долго читать лежа, подолгу сидеть за компьютером, спать на очень высокой подушке, и кому-то такое «счастье» передается по наследству. Второй подбородок появляется по причине неправильной осанки.

Так или иначе, каждая женщина способна предотвратить появление глубоких морщин на шее или отсрочить их появление на долгие годы. Заботу надо начинать с 23 лет, ведь в 45 лет уже начинают проявляться результаты неправильного ухода.

Ежедневное очищение и тонизирование

В свои ежедневные утренние ритуалы красоты не забывайте включать омовение шеи и области груди прохладной водой. Воду не вытирайте и сразу же протрите шею и декольте ватным диском с косметическим молочком. Следующий этап – тонирование лосьоном без спирта.

Не забывайте о такой важной процедуре, как пилинг, который проводят 2-3 раза в неделю. Глубокий или легкий пилинг либо гоммаж – это те процедуры, которые позволяют очистить кожные покровы, благодаря чему происходит эффективное увлажнение глубоких слоев дермы.

Увлажнение и защита кожи

После увлажнения и очищения нанесите крем на кожу. Утром – увлажнение с SPF 30 и выше, ретинолом, натуральными растительными маслами, витаминами Е и А. Это необходимо, потому что ультрафиолетовые лучи могут разрушить коллаген и привести к фотостарению.

Вечером увлажните кожу шеи жидкой эмульсией или крем-гелем. Делайте круговые движениями от ключицы к подбородку.

Легкие гимнастические упражнения

Не забывайте делать массаж лица и зоны декольте:

Каждые 30 минут, сидя за компьютером, отклоняйте голову назад на несколько секунд.Каждый час делайте пять круговых движений головой в разные стороны.Не забывайте по утрам растягивать мышцы шеи.Положите подбородок на грудь и наклоняйте голову поочередно к левому и правому плечу.Сделайте паузу на десять секунд, выдвигая подбородок вперед и втягивая его назад — повторить двадцать раз.

Питание и уход с помощью масел

Перед сном нанесите на область шеи и декольте питательный крем, сыворотку или масло. Рекомендуется применять сухие масла — они быстро впитываются и не оставляют следов на постельном белье. А если вы не хотите покупать дорогостоящие кремы, вы всегда можете использовать натуральное оливковое масло.

Спите лежа на спине

Эта поза не напрягает слабые мышцы шеи, так тело отдыхает, поэтому вы будете выглядеть всегда отдохнувшей после сна. Спать на спине полезно также для здоровья позвоночника. Под колени можно положить небольшую подушку-валик. Эта поза оказывает положительное влияние на слабые мышцы шеи.

Если вы будете спать на животе, то это не позволит вам хорошо расслабиться, ведь пережимаются мышцы лица и шеи. В итоге вы будете иметь наутро немного помятый вид. Спать на боку – тоже не очень хорошая идея, так как могут появиться морщины на лице.