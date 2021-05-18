МТС и ЛУКОЙЛ договорились совместно продвигать цифровые сервисы

Казалось бы, что может связывать МТС и ЛУКОЙЛ? Первая компания предоставляет услуги мобильной связи, вторая известна на розничном рынке, благодаря сети автозаправочных станций. Однако именно эти два предприятия объединились для развития совместных цифровых сервисов.

В частности, россиянам предложат оформить подписку, по которой можно будет получить простой и дешевый доступ к цифровым продуктам и, одновременно, покупать топливо со скидками.

Такие преимущества клиентам решено предоставлять в рамках стратегического партнерства между компаниями. Однако на первых порах получить их смогут только жители некоторых регионов России. Среди них республики Татарстан и Башкортостан, а также город Саратов и Саратовская область.