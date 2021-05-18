Общественных наблюдателей подготовили к борьбе с фейками в соцсетях на сентябрьских выборах

«Наша задача – в том, чтобы во время предстоящих выборов у граждан была возможность, в том числе через соцсети, получать актуальные и достоверные данные, без фейков», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Так он прокомментировал прошедший в понедельник семинар ОП по информированию об общественном наблюдении за выборами.

«Совместно с Ассоциацией интернет-технологов РФ мы провели семинар онлайн-обучения. К обсуждению присоединились сотрудники региональных избирательных комиссий, аппаратов общественных палат в регионов, активисты штабов по общественному наблюдению. Речь шла о том, что собой представляют социальные сети, как различаются аудитории, например Facebook, «Вконтакте», TikTok и других соцсетей, и какими способами наиболее правильно и полезно доносить до этих пользователей информацию об общественном наблюдении за выборами», – рассказал член Общественной палаты (ОП) Максим Григорьев, глава Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием.

«Люди каждый день сталкиваются в интернете с огромным потоком информации при малом количестве времени на ее усвоение, – заметил Григорьев. – Наша задача – в том, чтобы во время предстоящих выборов у граждан была возможность, в том числе через соцсети, получать актуальные и достоверные данные, без фейков».

Участники семинара обсудили технологии продвижения в социальных сетях актуальной и достоверной информации об общественном наблюдении, и существующие практики противодействия фейковым вбросам, сообщил сайт Общественной палаты.

По данным соцопросов, которые Фонд общественного мнения (ФОМ) провел в конце прошлого года было установлено, что количество информации, потребляемой в интернете, превысило количество информации, которую граждане получают с телеэкранов, отметил соучредитель Ассоциации интернет-технологов Тихон Макаров. Он подчеркнул – все более активное присутствие россиян в Сети требует более серьезного внимания к качеству информации, в том числе о выборах.

«Если в ХХ веке главным оружием в любом общественно-политическом действии было телевидение, существовала моноканальность, поскольку других источников донесения информации до широкого круга аудитории просто не было, то сейчас любой человек, у которого есть телефон с камерой, может сам стать производителем контента», – заметил член Ассоциации интернет-технологов Евгений Яцюк. На первый план выходит запрос аудитории на подлинность сведений и искренность, подчеркнул Яцюк. Также важны высокая скорость распространения информации и эмоциональный посыл, вложенный в то или иное сообщение.