 

Кличко пригрозил Зеленскому участью Януковича

18.05.2021, 3:14, Новости дня
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти пытаются дискредитировать его.

Кличко, комментируя обыски на коммунальных и коммерческих предприятиях украинской столицы, назвал их попыткой «облить грязью» руководство города. Он отметил, что «проверки и обыски» проводят в основном «по тем материалам, которые передала» сама администрация Киева в связи с обнаруженными ею нарушениями.

«Так чем занимались правоохранительные органы? По некоторым делам город передал материалы еще два года назад», – приводит его слова РЕН ТВ.

Кличко назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году. «Помните, где он сейчас?» – сообщил Кличко.



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