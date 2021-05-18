 

Мнение: Незачем хранить оружие дома

18.05.2021, 3:10, Разное
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Новости скучающего законотворчества.

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев после трагедии в гимназии в Казани направил письмо руководству МВД и Росгвардии с предложением оценить возможность хранения оружия граждан в отделениях полиции и других силовых структурах, сообщает пресс-служба депутата.
"…Цивилев после трагедии в Казани предложил МВД и Росгвардии оценить возможность хранения оружия, находящегося на руках у граждан, в отделениях полиции, вневедомственной охраны, тирах или структурах Федеральной службы войск национальной гвардии. Соответствующее обращение парламентарий направил руководству силовых ведомств", – сказано в сообщении.
По мнению парламентария, оружие "нет смысла держать дома, где оно может оказаться доступным посторонним, в том числе и детям". "Кроме того, такая система позволит проконтролировать и тех, кто приобретал оружие "просто чтобы было". Мы понимаем, что убивает не оружие, а человек", – считает Цивилев

https://ria.ru/20210517/oruzhie-1732690300.html – цинк

Сначала подумалось, что это новости от ИА Панорама, но нет.
И такие инициативы поступают. Новость особенно порадует тех, кто приобретает оружие для самозащиты. Их безусловно будет греть мысль, что в случае чего, их ствол надежно хранится в отделении полиции.

Разумеется, вероятность принятия такой инициативы крайне мала, особенно если просто вдуматься в содержание предложения, которое де-факто равносильно массовому изъятию зарегистрированного оружия у населения с разведением огромной бюрократии по его временной выдачи владельцам.

Но ведь кто-то за такого депутата голосовал.

Источник: Colonel Cassad



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