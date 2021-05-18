 

Мнение: Давайте будем честными

18.05.2021, 3:08, Разное
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«…И вообще давайте будем честными. Что такое пенсия? Человек дожил до пенсии – это страховой случай. Ты уже перешагнул тот порог, который тебе отмерен прожить: 60-65 лет. 50% не должны вообще доживать. Так устроена пенсионная система – это математически все высчитывается. Цинично? Но так принимается система пенсий во всем мире…»

Это цитата из очередного фашиста-людоеда, естественно, члена «Единой России». Некоего Александра Ильтякова.

Что меня всегда восхищало — как только нужно сделать очередное дерьмо, эти (людьми их, откровенно говоря и назвать-то затруднительно) в общем, эти существа сразу ссылаются на зарубежный опыт. А уж Путин — так тот вообще без умолку о нем. Когда гадит народу в очередной раз.

Но мы-то живем не за рубежом, в чем закавыка. Люди в России ограблены многократно — начиная с павловской реформы, когда у них просто конфисковали сбережения, затем их обокрал Сбербанк (эти ребята очень любят вести свою историю с тысячу восемьсот какого-то года, но как только речь заходит об украденных советских миллиардах — это не мы, это к государству), потом нон-стопом их ограбили ельцинские олигархи, потом дефолт, потом пришли путинские гангстеры — в общем, прямо скажем, вариантов отложить на старость у большей части населения просто не было и тем более нет сейчас. Собственно, та же пенсионная система, цинично присвоившая накопительную часть пенсий, которую ежегодно замораживают, чтобы не отдавать, а вообще-то ставится вопрос, чтобы ее просто обнулить и забыть.

И тут сверху всё это полируется повышением пенсионного срока, а значит — очередным грабежом. При пенсии в 10-12 тысяч рублей (на которую прожить, прямо скажем, нельзя) 5 лет — это 600-700 тысяч рублей с каждого пенсионера, которые украл Путин и его подельники. С каждого миллиона пенсионеров — это 600-700 миллиардов, буквально присвоенных этими ворами. А пенсионеров куда как больше миллиона.

И вот теперь это существо рассказывает про зарубежный опыт. Откровенно говоря, мне лично вот вообще без разницы, как там дела у негров преклонных годов и у бюргеров с пивными животами. Счастья им и удачи. Но мы-то живем здесь. И обворовывают нас эти мерзавцы здесь, при чем тут какая-то абстрактная заграница?

Источник: Эль Мюрид



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