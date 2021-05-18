 

Просветительский марафон общества “Знание” пройдет в восьми городах

18.05.2021, 2:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Площадки марафона будут организованы в Москве, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все желающие смогут присоединиться к онлайн-трансляции.

“Мы расскажем людям по всей стране о достижениях и прорывах России в науке, истории, искусстве и многих других сферах, о ее ярких и талантливых людях”, – отметил гендиректор общества “Знание” Максим Древаль.

Запланировано более 100 дискуссий, лекций, мастер-классов и открытых уроков. Спикерами станут 150 известных личностей.

Среди них – режиссер Тимур Бекмамбетов, руководитель Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, министр иностранных дел России Сергей Лавров, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк и многие другие.

Программа марафона “Новое Знание” доступна на сайте мероприятия.

Напомним, что 12 мая в Москве на III съезде общества “Знание” был утвержден новый руководящий состав организации. Наблюдательный совет возглавил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Гендиректором стал победитель конкурса “Лидеры России. Политика” Максим Древаль.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.09 / Предупредить гестационный диабет можно

18.02 / Рики Мартин удивил поклонников кардинально новым образом

28.10 / Специалист рассказал, почему нельзя подбирать телефоны на улице с земли

06.11 / Во всей Сирии пропало электричество

13.01 / Мнение: “Друг Реджеп” в Телеграме

03.12 / Елена Ваенга призналась, что отдает половину зарплаты бывшему мужу-цыгану

06.05 / Алексей Чумаков решил отказаться от участия в шоу «Маска»

24.08 / Мнение: “Человек с ружьем”

20.10 / Мнение: Свергнутые

18.03 / Под Москвой после ДТП перевернулся грузовик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика