 

Как формировать огурцы, чтобы получить максимум урожая

18.05.2021, 2:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Свой урожай на грядке всегда приятен, но только стоит научиться так обращаться с огородными растениями, чтобы они давали большой урожай. Следует знать и некоторые секреты огурцов, чтобы полученный потом урожай радовал.

Секреты обильного плодоношения огурцов

Чтобы получить большой огуречный урожай, необходимо правильно формировать огурцы. Этому всегда учила меня мама. Прежде всего, она показывала, как нужно проводить ослепление. Проводится эта процедура на нижней части растения, в пазухах нескольких листьев, где удаляются все побеги и завязи. Это необходимо для того, чтобы огуречное растение все свои силы направило на формирование сильной корневой системы.

На следующем этапе удаляются уже лишь только боковые побеги, а вот завязи следует уже оставить. На третьем этапе уже можно оставлять и боковые побеги, но как только появится первый лист, то их надо будет прищипывать.

Затем уже на следующем листовом ярусе, на боковых побегах, можно оставить сначала два листа, а затем по одному прибавлять. Когда же верхушка достигнет верхней точки, то огуречное растение следует несколько раз вращать вокруг несущего побега и после этого опустить верхушку вниз, чтобы она немного отросла.

Примерно на расстояние не выше метра от грядки эту верхушку еще и нужно прищипывать. Вот теперь формирование завершено.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.01 / Ученые рассказали о новой версии аномального потепления в Арктике

31.12 / Ученые: Чай воздействует на когнитивные функции пожилых людей

31.03 / Что не поделили Миронов и Мордюкова на съемках комедии “Бриллиантовая рука”

01.10 / Мнение: Лучше такие дебаты, как в США, чем вообще никаких…

16.11 / Ирина Шейк в пеньюаре «попросилась» к Тимати на шоу «Холостяк»

10.12 / Мы — русские, и с нами борщ

01.05 / Володин о диалоге с саратовской пенсионеркой: В этом суть работы депутата

20.08 / Навального госпитализировали с отравлением в Омске

20.11 / «Я пришла из параллельного мира»

01.03 / Принц Гарри признался в страхе повторить судьбу принцессы Дианы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика