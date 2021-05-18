Как формировать огурцы, чтобы получить максимум урожая

Свой урожай на грядке всегда приятен, но только стоит научиться так обращаться с огородными растениями, чтобы они давали большой урожай. Следует знать и некоторые секреты огурцов, чтобы полученный потом урожай радовал.

Секреты обильного плодоношения огурцов

Чтобы получить большой огуречный урожай, необходимо правильно формировать огурцы. Этому всегда учила меня мама. Прежде всего, она показывала, как нужно проводить ослепление. Проводится эта процедура на нижней части растения, в пазухах нескольких листьев, где удаляются все побеги и завязи. Это необходимо для того, чтобы огуречное растение все свои силы направило на формирование сильной корневой системы.

На следующем этапе удаляются уже лишь только боковые побеги, а вот завязи следует уже оставить. На третьем этапе уже можно оставлять и боковые побеги, но как только появится первый лист, то их надо будет прищипывать.

Затем уже на следующем листовом ярусе, на боковых побегах, можно оставить сначала два листа, а затем по одному прибавлять. Когда же верхушка достигнет верхней точки, то огуречное растение следует несколько раз вращать вокруг несущего побега и после этого опустить верхушку вниз, чтобы она немного отросла.

Примерно на расстояние не выше метра от грядки эту верхушку еще и нужно прищипывать. Вот теперь формирование завершено.