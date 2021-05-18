Танец молодых в лесу и гости у костра: микросвадьба – новый тренд

В связи с пандемией коронавируса многие сейчас предпочитают выбирать для себя микросвадьбы. Это новый современный тренд, который подразумевает под собой организацию небольшого торжества. Микросвадьба является хорошим вариантом для экономии бюджета. Вот несколько полезных рекомендаций относительно того, как сделать праздник запоминающимся для вас и ваших близких.

Что собой представляет такое торжество?

Микросвадьбы обычно организовываются для тесного круга и включают до 30 приглашенных гостей. Можно проявить творческий подход и организовать все именно так, как вам того хочется.

Кроме того, есть возможность провести праздник в тесном семейном кругу, что очень важно, так как в связи с пандемией коронавируса это не часто удается сделать.

Основные преимущества микросвадьбы

Когда вы организовываете торжество для небольшого круга людей, то в этом есть свои определенные плюсы. Благодаря тому что вы приглашаете ограниченное количество людей, вы можете сэкономить на банкете. Это дает возможность потратить деньги на путешествие или же сделать торжество более ярким и эффектным.

Кроме того, проведение такого мероприятия дает возможность как можно больше времени посвятить каждому приглашенному гостю. Ваши друзья будут в полном восторге, так как вы сможете организовать торжество в более спокойном и уединенном месте, где можно будет душевно поговорить. Это именно то мероприятие, которое все приглашенные и молодожены запомнят навсегда.

Также вы сможете организовать для гостей несколько сюрпризов – например, поздний завтрак, приветственный ужин, туристические мероприятия в дни до или после свадьбы.

Как можно организовать микросвадьбу?

Можно пригласить только свою семью. Если живете в крупном городе, то, скорее всего, у вас есть широкий выбор отелей. Нужно собрать родных и близких друзей, заказать номера в отеле, устроить спа-день со вкусной пищей.

Также можно заказать столик для небольшой компании в своем любимом ресторане. Это хорошая идея для организации свадьбы.

Некоторые стараются организовать уникальную церемонию. Для этого можно отпраздновать свадьбу в другой стране. Есть много просто невероятно красивых мест – например, на побережье Тихого океана. Здесь удивительная атмосфера, где можно сделать много красивых фото.

Как спланировать свадьбу?

Планирование торжества обязательно должно доставлять массу удовольствия. Молодожены должны совместно обсудить творческие идеи. Нужно взять блокнот, свой любимый напиток и записать каждую идею, пусть даже и самую глупую.

Нужно подумать о том, какие условия для вашей пары будут наиболее оптимальными, воодушевляющими и умиротворяющими. Микросвадьба дает намного больше свободы в выборе места ее проведения, тематики и многих других аспектов, чем крупное торжество.

Можно организовать день так, как вы этого хотите, и включить то, что вам нравится делать вдвоем. Можно отправиться на море, в горы, организовать пикник и многое другое. Тогда каждый раз, когда вы будете вспоминать о своей свадьбе, эти воспоминания будут самыми приятными.

Создать оригинальный декор

Можно сделать этот день уникальным для вашей пары. Так как вы приглашаете на торжество ограниченный круг людей, то есть возможность порадовать своих близких красивыми винтажными тарелками или именными бокалами.

Также можно попросить флориста украсить зал, где будет проходить свадьба, именно так, как вам это больше всего нравится. При создании торжества для ограниченного количества приглашенных гостей вы можете воплотить в реальность все свои предпочтения и реализовать пожелания.

Отказаться от смокинга и традиционного свадебного платья

Не стоит забывать о том, что тон на собственной свадьбе задаете именно вы. Если вам не хочется тратить много денег на костюм жениха и роскошное платье невесты, которые вы наденете только лишь один раз в своей жизни, то можно выбрать что-то более скромное и что вы сможете надеть еще не раз в повседневной жизни.

Большим преимуществом является то, что вы можете выбрать для себя совершенно любой наряд, в котором будете чувствовать себя максимально комфортно, а также который можно надеть на тематическую вечеринку, связанную с вашим бракосочетанием.

Тщательное планирование свадьбы

Микросвадьба дает возможность парам сохранить элементы традиционной свадьбы, однако с гораздо меньшим количеством приглашенных гостей. Нужно пригласить только лишь самых близких людей, а именно тех, с кем вы регулярно встречаетесь.

Нужно проявить творческий подход к идеям декора и побаловать своих гостей сюрпризами и вкусным угощением. Жених и невеста могут выбрать для себя достаточно забавный и менее традиционный наряд.

Стоит организовать торжество таким образом, чтобы было достаточно времени на общение со своими родными. Если вы хотите сделать что-то более оригинальное, стоит обратиться к команде профессионалов.