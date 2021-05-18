Почти 90% ПО в российских школах разработано за рубежом

Несмотря на программу импортозамещения, в российских школах все еще преобладает зарубежный софт. Одно из исследований показало, что проникновение российских ИТ-продуктов в сфере начального и среднего образования не превышает 6%. По другим данным, импортное программное обеспечение в школах занимает 88,8%. При этом около 30% учителей даже не знают, что существуют российские ИТ-продукты, не хуже зарубежных.

Как поясняют эксперты, основной проблемой здесь может оказаться банальное отсутствие четких ведомственных планов по замене иностранного софта отечественным.

Особенно сложно идет замена операционных систем и офисных пакетов программ, говорят исследователи. Многие морально не готовы отказаться от американского Windows.