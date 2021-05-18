Клапан Николы Теслы заинтересовал современных инженеров

Надежные и неизнашиваемые механизмы очень интересуют сегодняшних инженеров, которые пытаются создавать простые устройства, не требующие обслуживания. Так, внимание специалистов привлек односторонний клапан, конструкцию которого Никола Тесла запатентовал еще 101 год назад.

На самом деле, это система трубок разного диаметра. По ним жидкость в одном направлении проходит свободно, а в противоположном – с большими трудностями.

Самое главное в данном клапане – там нет ни одной движущейся детали, а потому он может работать очень долго. Исследователи попытались воспроизвести устройство. Вышло не так хорошо, как у Теслы, но клапан все-таки работает. Сфера его применения может быть очень широка, говорят специалисты.