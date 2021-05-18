Наскальные рисунки могут пострадать от глобального потепления

Тревогу забили археологи, исследовавшие древние наскальные рисунки на территории Индонезии. В частности, ученые заметили, что доисторические образцы живописи на острове Сулавеси начали разрушаться под воздействием атмосферных явлений.

Рисунки спокойно перенесли 40-45 тысяч лет на открытом воздухе, но в последние годы краска начала быстро тускнеть. Внимательно изучив состояние рисунков, специалисты выявили на них частицы соли, которые могут оказаться главной причиной возникновения проблемы.

Однако, почему ранее соль не попадала на камни? Оказывается, в последнее время процесс испарения воды с рисовых полей и болот стал намного интенсивнее. Отсюда и соль. Но вода испарялась бы медленнее, если бы не глобальное потепление.