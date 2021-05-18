 

Употребление овощей и фруктов помогает справиться со стрессом

18.05.2021, 2:28, Новости дня
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В университете Эдит Коуэн провели исследование, целью которого было определить, насколько питание связано со стрессоустойчивостью человека. Ученые сумели доказать, что моральное равновесие даже в самых сложных условиях легче сохраняют те люди, в рационе которых много овощей и фруктов.

Как сообщили представители университета, исследовалась диета и стрессоустойчивость более восьми с половиной тысячи добровольцев разных возрастов – от 25 до 91 года.

По словам специалистов, минимальное количество ежедневно потребляемых фруктов и овощей должно составлять 470 г. Только в этом случае вы получите нужный эффект, утверждают ученые. Кстати, почти столько же овощей и фруктов рекомендует ежедневно съедать Всемирная организация здравоохранения.



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