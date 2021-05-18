Сибирские хирурги заменили протез клапана сердца пациентки без удаления каркаса прежнего



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Как сообщили специалисты НМИЦ, в пять лет пациентке диагностировали редкую врожденную патологию развития сердца — аномалию Эбштейна, при котором при котором трехстворчатый аортальный клапан смещен в полость правого желудочка и расположен ниже по току крови. В 2002 году клапан ей заменили биологическим протезом, после чего женщина перенесла еще несколько операций на открытом сердца в связи с дисфункциями протезов.

«Последняя операция из-за многократных высокотравматичных «открытых» вмешательств с рассечением грудины от 18 до 20 см осложнилась медиастинитом — воспалительным процессом средостения», — рассказал заведующий научно-исследовательским отделом новых хирургических технологий Александр Богачев-Прокофьев.

Хирургам пришлось выполнить пластику грудной клетки с использованием металлоконструкции. Но поскольку еще одна операция на открытом сердце могла стать угрозой для жизни пациентки, специалисты решили произвести замену клапана малоинвазивным способом — через небольшой разрез в межреберном промежутке и без использования искусственного кровообращения. Размер рассечения кожных покровов был менее 5 сантиметров.

Операция производилась по уникальной методике «клапан-в-клапан» с сохранением каркаса прежнего протеза клапана. Створчатый аппарат имплантированного протеза изготовлен из синтетического полимера — политетрафторэтилена, который в сравнении с биологическим материалом менее подвержен накоплению солей кальция, обеспечивая более продолжительный срок службы.

«Преимущество транскатетерной технологии заключается в минимизации хирургической травмы, отсутствии необходимости в искусственном кровообращении и остановке сердечной деятельности. Использование данной методики у пациентки достаточно высокого риска поможет вернуть ее к полной физической активности уже через 10-14 дней после вмешательства», — сообщил Богачев-Прокофьев.