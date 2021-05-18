 

Сибирские хирурги заменили протез клапана сердца пациентки без удаления каркаса прежнего

18.05.2021, 2:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Как сообщили специалисты НМИЦ, в пять лет пациентке диагностировали редкую врожденную патологию развития сердца — аномалию Эбштейна, при котором при котором трехстворчатый аортальный клапан смещен в полость правого желудочка и расположен ниже по току крови. В 2002 году клапан ей заменили биологическим протезом, после чего женщина перенесла еще несколько операций на открытом сердца в связи с дисфункциями протезов.

«Последняя операция из-за многократных высокотравматичных «открытых» вмешательств с рассечением грудины от 18 до 20 см осложнилась медиастинитом — воспалительным процессом средостения», — рассказал заведующий научно-исследовательским отделом новых хирургических технологий Александр Богачев-Прокофьев.

Хирургам пришлось выполнить пластику грудной клетки с использованием металлоконструкции. Но поскольку еще одна операция на открытом сердце могла стать угрозой для жизни пациентки, специалисты решили произвести замену клапана малоинвазивным способом — через небольшой разрез в межреберном промежутке и без использования искусственного кровообращения. Размер рассечения кожных покровов был менее 5 сантиметров.

Операция производилась по уникальной методике «клапан-в-клапан» с сохранением каркаса прежнего протеза клапана. Створчатый аппарат имплантированного протеза изготовлен из синтетического полимера — политетрафторэтилена, который в сравнении с биологическим материалом менее подвержен накоплению солей кальция, обеспечивая более продолжительный срок службы.

«Преимущество транскатетерной технологии заключается в минимизации хирургической травмы, отсутствии необходимости в искусственном кровообращении и остановке сердечной деятельности. Использование данной методики у пациентки достаточно высокого риска поможет вернуть ее к полной физической активности уже через 10-14 дней после вмешательства», — сообщил Богачев-Прокофьев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.11 / “Всем сейчас не сладко”: Лолита раскритиковала призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу

03.03 / Игорь Акинфеев и его супруга Екатерина стали родителями в третий раз

07.04 / Мнение: Парад популярности. Октябрь 1981

29.03 / Администрация Джозефа Байдена хочет досрочно списать еще пригодный авианосец USS Harry S. Truman

04.10 / Нобелевский лауреат Лукашенко, противостояние за Карабах, поддельные евреи, крымские рубли и новая миссия Медведева в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

09.01 / Мнение: Второй вертолетоносец Type 075 после ходовых испытаний

01.03 / Ученые сообщили, что в пластиковых игрушках содержится около 100 опасных химических соединений

04.05 / Пользователи Сети возмущены: Disney TV отказывается от сценариев с белыми героями

06.10 / Мнение: Захват власти в Киргизии

22.08 / Лукашенко не оставили шансов на спасение: физических и финансовых ресурсов нет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика