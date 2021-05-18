“Привет Петр Алексеевич!” и папка “гусь”. Что обнаружили журналисты в данных видео Чауса

Ролик появился в созданном в тот же день Telegram-канале “ChausUA Николай Чаус”. Издание “Буквы” обратило внимание на метаданные самого видео.

По наблюдению издания, папка, с которой загрузили ролик в мессенджер, называется “гусь”, а монтировали его с помощью установленной на MacBook программы для профессионального монтажа Adobe Premiere Pro. Кроме того, видео было создан за день до его обнародования.

Также при попытке сохранить файл видно, что его назвали “Привет Петр Алексеевич!”, отметила “Страна”.

Когда именно и где был записан ролик, неизвестно. Герой видео, представившийся Чаусом, сказал, что “жив-здоров” и у него все в порядке, а также заявил, что его действительно похищали, “но не сейчас, а в 2016 году”.

“С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове. Люди, причастные к этому, боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить. Спасибо моим друзьям, которые помогли мне избежать этой тюрьмы и верной смерти”, – заявил мужчина, похожий на экс-судью и пообещал скоро вернуться в Украину.

Жена Чауса Светлана узнала супруга в этом ролике. Она тоже уверена, что его похитили не в апреле 2021-го, а еще в 2016-м и запугиваниями заставляли оставаться в Молдове.

Адвокаты Чауса считают, что видео записали под давлением. Кроме того, они рассказали, что экс-судья не умеет создавать Telegram-каналы.

“То, что на видео человек, похожий на господина Чауса, – сомнений нет, но его заявления не являются добровольными”, – сказал его адвокат Александр Вишневий.

Прокуратура Молдовы изучает видео.

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. 11 ноября 2016 года судья Чаус был объявлен в международный розыск. В Украине ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

1 марта 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Тогдашний антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь 10 апреля 2017 года заявил, что Чаус будет находиться под стражей до завершения процедуры экстрадиции. 24 апреля директор НАБУ Артем Сытник сказал, что в Молдове Чаус находится под домашним арестом в арендованной им квартире.

4 октября 2017 года Чауса отстранили от должности судьи.

3 марта 2021 года молдавские СМИ сообщили, что Молдова окончательно отказала в политическом убежище Чаусу. Украина 15 марта подала запрос на экстрадицию судьи. Однако его адвокат заверил 3 апреля, что Верховный суд Молдовы еще не рассмотрел ходатайство о политическом убежище и решение по нему ожидалось в конце апреля. И.о. министра внутренних дел Молдовы Павел Войку тоже сказал, что дело находится на рассмотрении Верховного суда.

Чауса похитили в центре Кишинева днем 3 апреля. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

Молдавские СМИ опубликовали видео, на котором снят, предположительно, момент похищения Чауса.

Украинские правоохранители заявили, что ничего не знают о похищении. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 7 апреля провел телефонный разговор с главой МИД Молдовы Аурелиу Чокоем, в ходе которого заверил в непричастности Украины к похищению.

8 апреля издания “Слідство.Інфо” и RISE Moldova сообщили, что к похищению Чауса может быть причастна украинская военная разведка. В расследовании журналистов говорится, что как минимум двое из 10 вероятных похитителей связаны с разведкой и они пешком пересекали границу в пункте пропуска “Могилев-Подольский – Атаки” в день похищения Чауса.

5 мая на сайте RISE Moldova вышла еще одна часть расследования, в которой говорится, что двое из вероятных похитителей арендовали автомобиль, оснащенный системой GPS, по которой можно отследить маршрут.

В Главном управлении разведки Минобороны отрицают причастность к инциденту. “Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа”, – заявил представитель ведомства Андрей Черняк.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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