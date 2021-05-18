Российская делегация посетит Турцию для принятия решения о возобновлении авиасообщения

Россия направит делегацию в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения, заявили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества», – цитирует сообщение РИА «Новости». Отмечается, что делегации предстоит осмотреть туробъекты на предмет принятых мер безопасности.

Уточняется, что Голикова провела встречу с главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном, министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Также на встрече присутствовали глава Роспотребнадзора Анна Попова, посол Турции в РФ Мехмет Самсар и заместитель министра здравоохранения Турции Толга Тулунай.

Сообщается, что возможность восстановления авиационного сообщения и активного туристического потока между двумя странами была основной темой встречи Голиковой и представителей Турции.

Вице-премьер отметила, что вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России. Также было решено разработать совместный план действий, в котором будут определены условия возобновления взаимных туристических поездок.

«Мы заинтересованы в динамичном развитии российско-турецких отношений, расширении сотрудничества в торговле, экономике, промышленности и высоких технологиях. Будем совместными усилиями продвигать крупные проекты в энергетической, транспортной, инфраструктурной и цифровых областях», – отметила Голикова.

Ранее СМИ сообщали, что турецкая делегация во главе с министром культуры и туризма страны Мехметом Нури Эрсоем может отправиться в понедельник, 17 мая, в Россию для обсуждения введенных ранее Москвой ограничений на перелеты с Турцией. Посольство Турции в РФ подтвердило, что запланирована встреча с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.