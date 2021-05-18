Аэрофлот отменил рейсы в Турцию до июля

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил, что авиакомпания отменила все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешенных двух рейсов в неделю.

«Планирование путешествий – это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперед. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами», – цитирует РИА «Новости» Демина.

Однако, по его словам, как только появятся другие решения, «Аэрофлот» готов пересмотреть расписание, увеличить число рейсов и открыть продажи. «Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства», – добавил представитель компании.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что РФ приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Сообщалось, что в понедельник вечером агенты авиакомпании «Аэрофлот» получили официальную телеграмму. Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса опроверг сообщения о продлении приостановки авиасообщения РФ с Турцией до 30 июня.

В понедельник в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что РФ направит делегацию в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения.

Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса. РФ ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.