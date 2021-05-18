 

Иностранные журналисты впервые увидели российский «Арктический трилистник»

18.05.2021, 2:17, Новости дня
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Российскую военную базу в Арктике «Арктический трилистник» впервые показали 30 иностранным журналистм, сообщают информационные агентства.

Административно-жилой комплекс базы смогли посетить журналисты из Великобритании, Германии, Испании, Китая, США, Франции и Японии, представляющие Би-би-си, Associated Press, Agence France-Presse, CNN, ABC, New York Times, NHK, Television Espanola, ZDF, CCTV и китайский телеканал Phoenix, передает ТАСС.

Начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин рассказал им, что «Арктический трилистник» – это «единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты». Площадь – 14 тыс. кв. м. Как отметил Чуркин, «автономность комплекса позволяет обеспечить достаточно комфортное проживание и выполнение служебных обязанностей группе военнослужащих до 150 человек в течение полутора лет».

При этом база «не наносит никакого ущерба окружающей среде», от нее почти «нет теплового излучения». «Арктический трилистник», как подчеркнул Чуркин, «максимально экологичен и работает по замкнутому циклу, за исключением, наверное, продуктов горения, которые также проходят фильтрацию перед выбросом в атмосферу».

Он сравнил базу с «космической станцией с той лишь разницей, что находится она не на околоземной орбите, а в арктической пустыне». Это второй уникальный жилой комплекс замкнутого цикла, возведенный в интересах Северного флота в высокоширотных районах Арктики. Первым – на 75-м градусе северной широты – был построен «Северный клевер» на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.

Иностранные журналисты смогли увидеть места проживания, сауну, столовую, спортзал, медицинские кабинеты, РЛС и позиции береговых комплексов «Бастион». Также для них провели показательную тренировку расчетов комплексов «Бастион».



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