Тонкие волосы сделает объемными: небрежный боб подходит всем типам волос

Небрежный боб является универсальной стрижкой, которая не теряет своей популярности на протяжении многих десятилетий. Его преимуществом является то, что он подходит людям любого возраста, а также будет оптимальной стрижкой для любого типа волос.

Преимущества прически

Небрежный боб является очень стильной и трендовой прической. Его плюсами можно назвать то, что любые волосы, от густых и кудрявых до тонких и прямых, он может сделать привлекательными. Он очень практичен, поскольку достаточно сделать утром укладку, и ваша прическа будет целый день держать форму.

Если нет времени на укладку, достаточно просто расчесать локоны или сделать начес для большего объема. Еще один плюс: это очень гибка система корректировки. Вам не нужно регулярно посещать салон для того, чтобы хорошо выглядеть. Даже отросшие волосы смотрятся эффектно, поскольку прическа остается красивой при любой длине.

Тонкие волосы

Тонким волосам подойдет многослойность, не менее привлекательно смотрится и прямой срез. Попросите мастера сделать прическу, которая будет максимально подходить под форму вашего лица. Техника стрижки предполагает наличие элементов, которые смогут визуально прибавить объем. Подойдет вариант с асимметричными или градуированными прядями.

Можно воспользоваться хитростью и сделать зигзагообразный или косой пробор, это смотрится очень стильно и также придает прическе объем. Сушить тонкие волосы следует феном с диффузором, используйте немного стайлингового средства. Не стоит делать ровной челку и окрашивать волосы в однотонный цвет. Выберите другую технику, которая включает в себя несколько оттенков.

Тяжелые густые волосы

Если ваши волосы густые и тяжелые, лучше выбрать удлиненный боб. Визуально это утяжеление поможет сделать прическу более аккуратной. Асимметричный вариант также будет смотреться великолепно. Неплохо выглядит и многослойный боб техники «лесенка». Попросите мастера сделать вам оригинальную филировку, которая поможет сделать прическу несколько легче. Очень часто для этого используется не только сама техника, но и инструменты, например, филировочные ножницы. Они позволяют сделать переход плавным, убрав лишний объем и сделав прическу максимально оформленной.

Кудрявые

Если вы являетесь счастливой обладательницей кудрявых от природы волос, стрижка боб позволит вам выгодно подчеркнуть текстуру. Выбирайте любой вариант из тех, которые вам импонируют. Можно отдать предпочтение ровному срезу, лесенка хоть и не приветствует некоторыми стилистами, однако смотрится на кудрявых волосах очень мило и кокетливо. Осторожно с челкой, поскольку ее вам придется постоянно разглаживать при помощи утюжка. Однако если речь идет о небрежности, можно себе позволить и такой вариант. Главное – это чтобы прическа максимально подходила к вашей форме лица, а также нравилась непосредственно вам.

Укладка волос

Преимуществом небрежного боба, как уже было сказано, является простота в выполнении укладки. Вам достаточно просто помыть голову, и ваша прическа будет смотреться просто великолепно. Однако если вы хотите, чтобы форма была идеальной, используйте немного стайлингового средства.

Особенно это касается волос тонкого типа. Средство должно быть с эффектом увеличения объема, но пользоваться им также стоит крайне осторожно. Большое количество может создать обратный эффект: волосы будут выглядеть грязными и жирными.

Также стоит помнить о том, что использование горячих инструментов во время укладки способно нанести вред вашим локонам. Поэтому перед тем, как выравнивать волосы утюжком или завивать плойкой, нанесите на них специальное термозащитное средство. Тогда ваша прическа всегда будет выглядеть на все сто.