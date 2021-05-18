Россия назвала условие новых переговоров в нормандском формате

Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня, сообщил замглавы МИДа Андрей Руденко.

Он отметил, что должны быть «видны какие-то очертания возможных договоренностей», передает ТАСС.

Напомним, украинская сторона предложила провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский хочет включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду.