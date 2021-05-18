 

Россия назвала условие новых переговоров в нормандском формате

18.05.2021, 1:44, Новости дня
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Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня, сообщил замглавы МИДа Андрей Руденко.

Он отметил, что должны быть «видны какие-то очертания возможных договоренностей», передает ТАСС.

Напомним, украинская сторона предложила провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский хочет включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду.



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