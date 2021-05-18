Вновь вернуть смертную казнь в Европе смог только дуче

Отмена смертной казни — это движение мирового сообщества от дикости к гуманистическим ценностям. Даже в авторитарных странах.

Марк Дютру. Фото: Charles Caratini/Sygma via Getty Images

Одним из моих первых впечатлений от Бельгии было «дело Дютру», которое глубоко потрясло маленькую и благополучную европейскую страну. Летом 1995 года на всех автобусных остановках и железнодорожных станциях Бельгии, а также много где во Франции и даже Италии и Испании были расклеены объявления с фото Жюли и Мелиссы, 8 и 9 лет. Потом к ним добавились старшие школьницы Ан и Эфье. Потом — девочки-подростки Летиция и Сабина.

В конце концов оказалось, что все они были похищены маньяком-педофилом, который их насиловал и держал в подвале своего дома в Марсинеле. Первые четыре умерли от истязаний и голода, а двум удалось бежать.

С их побегом в августе 1996 года вскрылась эта жуткая история. Маньяк Дютру, его сообщница-жена и другие причастные к делу были арестованы, а по всей стране прошли миллионные «белые марши», грозившие всей системе власти. В 2004 году суд присяжных приговорил Дютру к пожизненному сроку. Сейчас ему 65 лет.

«Дело Дютру» выспыхнуло всего через месяц после принятия бельгийским парламентом закона об отмене смертной казни. Депутаты проголосовали подавляющим большинством, потому что исключительная мера стала правовым атавизмом. С 1950 года, когда завершились казни колаборационистов Второй мировой, смертные приговоры не выносились или автоматически заменялись пожизненным заключением. «Дело Дютру» было настолько сильным шоком, что в обществе появилось сильное желание отыграть назад. Тогда Бельгия еще не ратифицировала 6-й Протокол Европейской конвенции о правах человека, который запрещает казни в странах-членах Совета Европы. Опрос 2004 года в связи с судом над Дютру показал, что 66% бельгийцев — за смертную казнь по таким делам. Но суд поступил по закону.

Запрет смертной казни — это не изобретение Совета Европы и даже не продукт какого-то особого «либерального» менталита европейцев, а отражение наметившейся во всем мире объективной тенденции на пути человечества от дикости к цивилизации.

Совет Европы как международная организация, занятая выработкой и защитой европейских норм в области прав человека, демократии и верховенства права, создан 5 мая 1949 года Лондонским договором. Но во многих странах-основательницах смертная казнь не только оставалась в законах, но реально применялась.

В Великобритании последний смертный приговор двум убийцам был приведен в исполнение 13 августа 1964 года, а законодательная норма существовала до 1998 года. Во Франции последнее отсечение головы гильотиной состоялось 10 сентября 1977 года. Это была последняя казнь в Западной Европе, а во французской конституции запрет появился только в 2007 году. В Испании после смерти диктатора Франко в 1975 году король Хуан Карлос I ввел мораторий на исполнение смертных приговоров. Это было одним из первых его распоряжений при вступлении на престол, первых шагов на пути от фашизма к демократии. В 1978 году Испания полностью запретила смертную казнь.

До середины прошлого века Европа в смысле применения смертной казни не отличалась от других регионов мира и даже показывала свои примеры изощренности. Почти в любом крупном европейском городе есть достопримечательность под названием «музей пыток», а на самом деле, экспозиция традиционной пенитенциарной системы. Есть в ней и раздел казней. Каких только не было способов умерщвления человека от имени государства. Повешение, обезглавливание, четвертование, колесование, утопление, сварение в кипятке, сожжение заживо, удавление (испанская гаррота), замуровывание… Музеи пользуются спросом у туристов.

В лондонском районе Тайберн в правление Эдуарда VI (1537–1553 гг.) казнили в среднем 560 человек в год. За мелочи в современном понимании. За нарушения дисциплины на флоте вешали на рее, за фальшивомонетничество варили в кипятке или в масле (до XVII века). В Германии во времена охоты на ведьм (XVII век) христиане (протестанты и католики) заживо сжигали женщин на кострах. За супружескую измену мужчин четвертовали, а женщин утопляли. В странах с византийской традицией сажали на кол. Этим прославился господарь Валахии Дракула.

Убежденность в действенности казни как средства правосудия происходит из самых примитивных инстинктов — мести и устрашения.

Изначально она возникла из «принципа талиона» — симметричного возмездия: око за око, зуб за зуб. В европейской Италии совсем не далеко в прошлом осталась вендетта, когда роль исполнителя акта справедливости играла семья, а не государство. Месть предполагает жестокость: причинить наказуемому нисколько не меньше боли, чем он — жертве преступления. А лучше — больше. Вторая цель — устрашение. Чтобы другим неповадно было. И для этого казнили публично и тоже с усиленной жестокостью. Публичные казни в присутствии зевак — дело не столь уж далекого прошлого. В 1932 году перед парижской тюрьмой «Санте» был казнен русский эмигрант Павел Горгулов за убийство президента Франции Поля Думера. В общем, Европе есть что вспомнить.

Поль Думер. Фото: Википедия

Человечество взрослеет, все дальше уходя от первобытных корней и инстинктов. Так случилось, что Европа оказалась в этом процессе бегства из прошлого несколько впереди. Даже Америки, где она сама же создавала законодательную систему по своему образу и подобию. Во всем мире наблюдается устойчивая тенденция к отказу от применения смертной казни. Она отражает приверженность многих государств демократии и гуманистическим ценностям. Даже в авторитарных странах. В большинстве государств Африки южнее Сахары смертная казнь отменена, либо не применяется. В Китае значительно сокращается число статей, по которым Коммунистическая партия карает расстрелом (а в последние годы «гуманной» инъекцией яда).

Статистика по странам, законодательно отменившим смертную казнь, указывает Совет Европы, постоянно подтверждает отсутствие связи между казнью и уровнем преступности. Исследование, проведенное ООН в 1996 году, установило отсутствие доказательств того, что «казнь является сдерживающим фактором в большей мере, чем пожизненное заключение». По данным Американского союза защиты гражданских свобод, количество преступлений и убийств в штатах, где действуют законы о смертной казни, не ниже, чем в штатах ее не применяющих. То есть функция устрашения в целях профилактики не работает. К тому же ошибки, от которых система правосудия не застрахована…

«Убийство преступника — это еще одно преступление, которое никак не может исправить прошлого, какие бы страдания и боль не испытала его жертва; оно не может воскресить жертву, но расширяет круг насилия и жестокости, — отметил в своем заявлении комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммарберг. — Многие европейцы все еще поддерживают идею смертной казни, и надо постоянно разъяснять, в чем ее несостоятельность, почему казнь отменена во многих странах и почему ее надо запретить».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сохранить голову на плечах

Чем и для кого опасно возвращение смертной казни

У Совета Европы есть два основных правовых инструмента против смертной казни: Протокол № 6 и Протокол № 13. Первый открыт для подписания в 1983 году и запрещает смертную казнь в мирное время. Он ратифицирован всеми членами Совета Европы, кроме РФ (которая его подписала). Второй открыт для подписания в 2002 году и запрещает смертную казнь при любых обстоятельствах (в том числе за военные преступления). Его ратифицировали все члены Совета Европы, кроме Азербайджана и России, которые его вообще не подписали, а также Армении, которая подписала, но пока не ратифицировала.

Фото: Keystone/Getty Images

Совет Европы сделал отмену смертной казни необходимым условием для членства в нем. В результате с 1997 года казни в странах-участницах не проводились. Что касается Европы как части света, то смертная казнь есть только в законах Беларуси и России. Вторая при вступлении в Совет Европы ввела мораторий на применение с 1996 года. Только Беларусь и непризнанные «ДНР» и «ЛНР» продолжают исполнять смертные приговоры.

Мировая тенденция постоянно подтверждается. Все больше стран отменяют смертную казнь, вводят моратории, в мире все меньше убитых именем государства.

Даже неимоверное потрясение «дела Дютру» не заставило Бельгию вернуться всего лишь на месяц назад и пересмотреть закон. В мире есть только один пример отката назад.

В 1786 году, еще до рождения объединенной Италии, правитель Тосканы Леопольд II сделал свое государство со столицей во Флоренции первым в мире, отменившим смертную казнь (мораторий действовал с 1769 года). В объединенной Италии с 1889 года она была выведена из уголовного кодекса. В 1927 году Муссолини вернул исключительную меру. Ее вновь отменили только в 1947 году. Кто повторит подвиг дуче?

Александр Минеев, Соб. корр. в Брюсселе

—