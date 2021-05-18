Bosta привлекает 6,7 млн ​​долларов для расширения бизнеса по доставке электронной коммерции в Африке и странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Согласно недавнему отчету Bain & Co., электронная коммерция ожидается вырастет до 28,5 млрд долларов в странах Ближнего Востока и Северной Африки к 2022 году с 8,3 млрд долларов в 2019 году. Египет, одна из самых активных стран в области электронной торговли в регионе, ожидается вырасти на 33% ежегодно достичь 3 миллиардов долларов к 2022 году.

Но для процветания любого бизнеса электронной коммерции необходимо хорошо продумать систему доставки «последней мили». Bosta — одна из таких компаний в Египте, помогающая малому бизнесу в логистике и доставке «последней мили».. Сегодня компания объявляет о завершении инвестиционной серии A в размере 6,7 миллиона долларов. Венчурная компания Silicon Badia из США и Ближнего Востока возглавила раунд, при участии 4DX Ventures, Plug and Play Ventures, Wealth Well VC, Khwarizmi VC, а также других региональных и глобальных инвесторов.

Эти инвестиции поступают через год после того, как компания привлекла раунд на 2,5 миллиона долларов, в результате чего общий объем инвестиций увеличился до 9,2 миллиона долларов..

Боста был запущен в 2017 году Мохамед Эззат и Ахмед Габер. Компания предлагает клиентам доставку на следующий день, а также занимается обменом, возвратом товаров и инкассированием наличных..

Идея Босты возникла во время работы Эззата в Lynks, его предыдущем стартапе по производству потребительских товаров. Lynks, первая компания из Египта, поддерживаемая YC, позволяет людям в Египте покупать бренды из США, Китая и Великобритании.

Как соучредитель и главный операционный директор Lynks, Эззат отвечал за логистику, международную очистку и доставку на последней миле.. В 2016 году Египет пережил экономический спад в сочетании с девальвацией египетского фунта и правительственным ограничением импорта.. Для Lynks это означало медленный рост, но Ezzat был обеспокоен об исправлении бита доставки последней мили, что, по его словам, было огромной проблемой.

«Мой кошмар всегда был последней милей. И в то время вы знаете, что электронная коммерция все еще очень и очень мала. Так что это всего лишь 1% от всей розничной стоимости », — сказал он TechCrunch. «Поэтому я всегда думал, почему мы хотим, чтобы электронная коммерция росла, а у нас нет сильной компании, когда дело касается последней мили, потому что, в конце концов, каждая транзакция на платформе электронной коммерции транзакция на курьерской платформе. »

Электронная коммерция — это фрагментированный сектор, в котором 80% транзакций приходится на малый бизнес, продающий через Facebook, Instagram и социальные сети в целом.. Большинству этих предприятий не хватает сильного опыта доставки, и в следующем году Эззат покинул Lynks, чтобы основать Bosta..

Работая в сфере доставки посылок, Bosta хочет помочь этим компаниям расти. выгодно. Он также пытается упростить логистику и позволить своим клиентам полностью контролировать процесс доставки..

«Вы можете использовать Босту, чтобы доставить что угодно к вашему порогу. Вы покупаете в нашей местной валюте, а мы покупаем все, занимаемся доставкой, таможней, очисткой и доставляем это к вашему порогу », — добавил генеральный директор..

Компания не владеет автопарком для проведения операций. Вместо этого он использует модель, подобную Uber, где водители регистрируются, становятся подрядчиками и зарабатывают деньги, когда доставка завершено.

С 2017 года компания доставила предприятиям более 4 миллионов упаковок, что составляет более половины с момента вспышки пандемии в прошлом году.. Ezzat заявил, что Bosta выполняет более 300 000 поставок в месяц, что в 3,5 раза больше, чем в предыдущем раунде.. Он также утверждает, что более 2200 компаний используют его платформу ежедневно и достигают 95% успешной доставки..

Помимо малого бизнеса, Bosta работает с основными платформами электронной коммерции, такими как Souq (an Amazon компания) и Джумия. В зависимости от объема перевезенных товаров Bosta взимает с малого бизнеса около 35-40 египетских фунтов, в то время как крупные игроки заряжены меньше, на 20-25 египетских фунтов.

Говоря об инвестициях, Фаваз Х Зуби сказал в своем заявлении: «Электронная коммерция всегда имела потрясающий потенциал в нашем регионе, но всегда была проводится обратно чем-то, будь то платежи, логистика, фрагментация рынка или принятие клиентов. Мы взволнованы чтобы наконец увидеть появление таких компаний, как Bosta, для решения некоторых из этих проблем и помощи электронной коммерции в полной мере реализовать свои перспективы и потенциал в регионе, который сейчас «включился» в цифровом виде. »

В следующие два года Bosta планирует доставить более 15 миллионов посылок в Египет и обслужить более 20 000 предприятий. Средства будут использоваться по этим причинам, а также расширение операций в Африке, странах Ближнего Востока и Северной Африки и Персидского залива.

«Инвестиции заключаются в том, чтобы доминировать в Египте», — сказал Эззат. «Мы хотим быть уверены, что на следующий день доставим по Египту, а не просто в Каире, где мы и делаем. И быть лидером рынка электронной коммерции на континенте и быть прибыльным. Это основная цель для нас сейчас, а также для начала операций в Саудовской Аравии ».