 

Кану расследуется SEC

18.05.2021, 1:36, Разное
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Canoo, стартап по производству электромобилей из Лос-Анджелеса, который дебютировал на публичной бирже Nasdaq в начале этого года, расследуется Комиссией по ценным бумагам и биржам США всего через несколько месяцев после его слияния со специальной компанией по приобретению Hennessy Capital Acquisition Corp.

Расследование носит обширный характер и охватывает первичное публичное размещение акций Hennessy и слияние с Canoo, операции компании, бизнес-модель, доходы, стратегию выручки, соглашения с клиентами, прибыль и другие связанные темы, а также недавний уход некоторых должностных лиц компании. к квартальному отчету о прибылях и убытках, опубликованному в понедельник. Canoo узнала о расследовании 29 апреля. Цена акций Canoo упала более чем на 3% в нерабочее время после публикации прибыли за первый квартал.

«Комиссия по ценным бумагам и биржам также проинформировала Компанию, что расследование не означает, что оно пришло к выводу, что кто-либо нарушил закон, и не означает, что у нее имеется отрицательное мнение о каком-либо физическом, юридическом или ценном лице. Мы намерены предоставить запрошенную информацию и полностью сотрудничать с расследованием SEC », — отметил Кану в нормативной документации. Canoo добавила, что не считает расследование или другие судебные иски существенными для своего бизнеса.

Расследование SEC следует за чередой ухода руководителей, изменением некоторых основных частей ее бизнес-модели, потерей ключевого автомобильного партнерства и по крайней мере одним судебным иском, поданным акционерами. И это только активность с первого года.

Canoo начинала как Evelozcity в 2017 году, основанная бывшими руководителями Faraday Future Стефаном Краузе и Ульрихом Кранцем. Весной 2019 года компания была переименована в Canoo, а через несколько месяцев дебютировала со своим первым автомобилем. Это был первый автомобиль, а также план Canoo предлагать его только по подписке, что привлекло внимание инвесторов, компаний и средств массовой информации. В прошлом году Hyundai объявила о партнерстве с Canoo для совместной разработки электромобилей, но эта сделка развалилась в начале 2021 года после того, как компания изменила свою бизнес-модель и решила не предлагать инженерные услуги другим автопроизводителям, согласно комментариям председателя компании и теперь генеральный директор Тони Акила во время мартовского звонка инвесторов.

В компании Canoo уходило множество руководителей, в том числе соучредитель и генеральный директор Кранц, генеральный советник Эндрю Вольстан, финансовый директор Пол Бальчюнас и руководитель отдела разработки силовых агрегатов. Краузе, который был первым генеральным директором компании, ушел в отставку в августе 2019 года. В прошлом месяце Кану также был назван ответчиком в двух коллективных исках, поданных акционерами.

На фоне ухода руководителей и поворотов в бизнесе компании удалось сократить квартальные убытки, несмотря на увеличение расходов на НИОКР и отсутствие доходов. В понедельник компания сообщила о чистом убытке в размере 15,2 миллиона долларов, или 7 центов на акцию, в первом квартале по сравнению с убытком в размере 30,9 миллиона долларов, или 37 центов на акцию, в том же периоде прошлого года. Компания заявила, что закончила квартал с 641,9 млн долларов в виде денежных средств и эквивалентов.



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